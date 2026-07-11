Musk prova a fregare Christopher Nolan e fa la “sua” Odissey con l’intelligenza artificiale. Ma ai suoi esperimenti preferiamo i cicloponi del 1958

È curioso che gran parte delle polemiche si sia concentrata sul casting. Ma Omero non è un catalogo di figurine Panini. L'Odissea è popolata da personaggi che, prima ancora di essere personaggi, sono icone. Elena di Troia è il simbolo stesso della bellezza che cambia il destino del mondo. Atena è un'idea, Circe è un'immagine, Calipso è una promessa, Polifemo è la materializzazione del mostruoso. Per questo giudicare oggi se un'attrice "sia" Elena ha poco senso. La domanda dovrebbe essere un'altra: Nolan riuscirà a trasformarla in Elena?

Il cinema è pieno di esempi. Monica Bellucci, in Beetlejuice Beetlejuice, non offre certo la prova attoriale della vita. Eppure è perfetta. Perché quel personaggio aveva bisogno di un corpo che riempisse l'inquadratura, di un volto che fosse già racconto, di una presenza scenica che fosse iconica ancora prima di parlare (e queste cose Tim Burton le sapeva, perché è un autore, non un algoritmo). Bellucci, lì, non interpreta tanto un personaggio quanto un'icona con la sua “sola” presenza che basta a modificare l'inquadratura. È questo che Musk sembra non capire: l'intelligenza artificiale sa ricombinare immagini, un autore costruisce immaginario. O, se preferite una parola più antica, fa mitopoiesi. Tipo quello che ha fatto Omero o chi per lui, se ci pensate bene.

Non è un caso che una delle notizie più affascinanti sull'Odissea di Nolan riguardi Polifemo. Secondo le indiscrezioni il ciclope è stato realizzato attraverso un gigantesco animatronic, non soltanto con la computer grafica (di cui comunque la sua Odissea farà uso, ovviamente). Una scelta quasi anacronistica eppure profondamente cinematografica. Perché un mostro costruito davvero occupa uno spazio, pesa, riflette la luce, costringe gli attori a guardarlo negli occhi. In fondo è lo stesso motivo per cui, ancora oggi, gli scheletri animati da Ray Harryhausen ne Gli Argonauti continuano ad avere più fascino di migliaia di creature digitali perfette. E, soprattutto, sono infinitamente più memorabili del trailer di Grok.

Quel trailer dimostra che oggi possiamo generare qualunque immagine. Ma il cinema non è mai stato una questione di immagini. È sempre stato una questione di sguardo. Per questo Omero non appartiene all'algoritmo che riesce a riprodurne meglio l'estetica. Appartiene a chi, tremila anni dopo, trova ancora un modo nuovo per raccontarlo.