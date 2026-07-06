Non è che niente niente i 250 mila da record di Ultimo a Tor Vergata sono una paraculata? I numeri che altri artisti hanno raggiunto in più date ci dice qualcosa

Il 4 luglio 2026 è inciso nella storia, dicono. Riunire 250.000 persone in un unico concerto? Chapeau. E su questo non ci piove. Al di là delle diverse critiche sull’organizzazione, alla fine al concerto di Ultimo a Tor Vergata non ci sono stati incidenti o circostanze particolarmente spiacevoli di cui ci si può lamentare. Partecipare a un concerto di quella portata e pretendere di stare freschi e comodi è un po’ pretenzioso, soprattutto se queste lamentele vengono sollevate da chi ha scelto di accamparsi a Tor Vergata diversi giorni prima del concerto nonostante le temperature tropicali: doveva saperlo prima che non si sarebbe trattato di un soggiorno in un hotel a cinque stelle. Le polemiche stanno a zero. Nonostante la grandezza dell’evento, la divisione in sei PIT, cui ognuno equivaleva a sette prati di un concerto standard, no, sull’organizzazione non abbiamo nulla da dire. Certo, magari chiamarli “PIT” è già di per sé una paraculata, visto che quelli che si trovavano “tra gli ultimi” hanno sentito più il concerto dei fan delle file avanti che quello del loro idolo.

Qualcosa da evidenziare, però, ce l’avremmo sulla prosopopea che ha contraddistinto questo evento. 250.000 spettatori in una sola data è un numero da record, sì. Ma siamo sicuri che nessun altro artista avrebbe raggiunto questi numeri se avesse scelto di fare un'unica data?

Prendendo in considerazione solo i tour dell’anno corrente: il rap non ce la fa, o quasi. Nonostante sia il genere predominante nelle classifiche streaming, il ritorno dei Club Dogo nel 2024 ha venduto 120.000 biglietti distribuiti in dieci date al Mediolanum Forum di Assago; il Marrageddon di Marracash, unendo il numero di biglietti venduti tra Milano e Napoli non arriva a più di 150.000, ma il Marra Stadi25 ne vende in totale 270.000 su 300.000 disponibili, superando già i 250.000 di Ultimo a Tor Vergata.

Ma andiamo al pop, genere in cui Ultimo gioca una partita alla pari con nomi quali Cesare Cremonini e Max Pezzali. Cremonini Live 2026 domina con oltre 950.000 biglietti distribuiti in sei date, che se avesse preso in prestito Tor Vergata per una sera, così come ha fatto Ultimo, sarebbe dovuto arrivare almeno fino a Frascati e riempire ventitré PIT, se la matematica non è un’opinione.

Ma attenzione a Max Pezzali che col suo Gli anni d’oro 2026 non ha fatto meno, anzi: in quindici date ha staccato ben 670.000 biglietti in giro per l’Italia, qualcuno se n’è accorto?