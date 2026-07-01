Paky vero ghetto boy che pacca “Nuova Scena” nella puntata dedicata ai duetti. Ma è tutto un fake?

Molti utenti ipotizzano possa essersi trattato di un colpo di scena premeditato con la produzione del programma, anche perché Nuova Scena è registrato ed è difficile credere che la buca sia arrivata così, all’improvviso e all’insaputa di tutti. Altri accusano Paky di mancanza di affidabilità.

Nel frattempo nessuna giustificazione pubblica per il rapper, anzi nei social del rapper continuano ad essere presenti Instagram Stories che promuovono il live 2026.

A Billboard Thyna ha commentato così l’episodio: “Ero veramente nel panico. È stato molto provante perché quel giorno non avevo idea di come si sarebbe evoluta la situazione. Un secondo prima pensavo che Paky stesse arrivando, quello dopo no. Da una parte mi spiace che non sia potuto venire perché la canzone secondo me sarebbe venuta ancora meglio. Dall’altra sono contenta di com’è andata perché penso sia stata una delle mie esibizioni preferite perché mi sono detta “okay, se non lo faccio bene ci perdo solo io”. Dovevo farlo davvero per me stessa”.

Alla fine lei è proprio quella che sembra aver giovato della situazione. Ad aver saputo trasformare una situazione di disagio in un momento di forza che, chissà, potrebbe avvantaggiarla proprio durante la finale del 6 luglio. Eppure così, azzardiamo, Paky potrebbe presentarsi a sorpresa durante la finale per rimediare. Questo sì che potrebbe essere il perfetto epilogo di una trovata televisiva. Ammesso e concesso che di trovata televisiva si tratti.

Che poi, che ci azzecca Paky con un talent? Già veniva difficile immaginarselo in mezzo ai nomi citati. Qualcuno, infatti, commenta: “Un vero ghetto boy non sta su Netflix” semi cit.

E un vero ghetto boy, non si giustifica, aggiungiamo noi. Non vale neanche la pena dargli del maleducato perché presumiamo che per lui sarebbe un riconoscimento di credibilità. E quindi il mistero rimane irrisolto. Se pure Thyna se n’è fatta una ragione, figuratevi noi.