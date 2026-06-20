Ma quant’è bello andare in giro per i tour di Cremonini! Si chiude il tour con 950mila biglietti venduti e un nuovo progetto

Mi ricordo quando nei primi anni Duemila, poco prima che iniziasse la scuola, chiedevo ai miei genitori di comprarmi il diario dei Lunapop. Il frontman era un figo con i capelli tinti di rosso e gli altri componenti della band sembravano simpatici e un po’ scapestrati. I Lunapop erano una moda, non tutti avrebbero scommesso su quanto uno di loro sarebbe entrato a far parte della storia della musica italiana. E oggi possiamo confermarlo con fermezza, perché si è concluso un tour epocale. Stiamo parlando del Cremonini Live26, un lungo percorso live che nell’ultimo anno ha riportato Cesare Cremonini al centro della scena della musica italiana con una serie di concerti che hanno attraversato grandi spazi all’aperto. Ancora insieme a Ballo, come il primo giorno. E ancora con i suoi strumenti sul palco.

In una recente data qualcuno ha ripreso una signora che si trovava in mezzo al pubblico con in mano un quadernetto con i testi scritti a mano di Cesare Cremonini. Questa immagine sintetizza perfettamente quello che si può raccontare su Cremonini: il suo pubblico è vasto e vario. E questo per un artista è forse il riconoscimento più potente. Perché quando dalla tua hai adolescenti, Millennial e Boomer, hai anche la certezza che la tua musica non passerà facilmente.

Ne avevamo già parlato qui su MOW. In Italia, quando si parla di concerti, la prima immagine che viene in mente è quella di Vasco che riempie ogni spazio da cui passa. Proprio ieri è stato annunciato il “Giubileo” delle dieci date all’Olimpico previste per giugno 2027, in occasione dei cinquant’anni di carriera del cantante di Zocca.

Spesso si parla anche di Ultimo e dei suoi numeri da record. Della sua mega data a Tor Vergata prevista per il prossimo 4 luglio. Ma del successo live di Cremonini, non se ne parla mai abbastanza.

Il Cremonini Live26 ha registrato numeri di assoluto rilievo: circa 950mila biglietti venduti in meno di dodici mesi, confermando la forza del richiamo dell’artista e la solidità di un percorso costruito nel tempo, tappa dopo tappa.

Più che un semplice tour, il Live26 è stato raccontato come un viaggio a ritroso e allo stesso tempo in avanti nella carriera di Cremonini: dai primi palchi più raccolti fino alle grandi dimensioni degli stadi, in un percorso che sintetizza quasi trent’anni di musica, dai Lunapop ad oggi.