25 giugno 2026

Povero Ultimo, che a Tor Vergata ha dei fan così fagiani da dovergli dire: “raga, fate meno”

  • di Marika Costarelli Marika Costarelli

25 giugno 2026

“L’incredibile atto d’amore” dei fan(atici) di Tor Vergata ha scosso persino lo stesso Ultimo che, attraverso un comunicato dal tono diplomatico, ha dovuto ribadire un messaggio ovvio: “Vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell’area con così largo anticipo”. Tradotto: “ma che cazzo state a fà? Riusciranno i nostri eroi a mettere in moto un po’ di buon senso?

foto di Ansa

Povero Ultimo, che a Tor Vergata ha dei fan cos&igrave; fagiani da dovergli dire: &ldquo;raga, fate meno&rdquo;

Avete presente le temperature tropicali di questi giorni? No, questo non è un articolo sul meteo, è solo una premessa necessaria che serve a misurare quanto il caldo abbia già influito sulle scelte discutibili di alcuni.
Ne avevamo già parlato: alcuni fan di Ultimo, in vista del concertone del 4 luglio a Tor Vergata, si sono già piazzati lì, con le loro tende, ben quindici giorni prima dell’evento. Ieri la notizia ha fatto il giro del web, quindi è dovuto intervenire lo stesso Ultimo. Con un comunicato diplomatico, il team del cantautore romano ha reagito alla folle idea dei fan.
Dalla pagina Ultimo Records è stato pubblicato il seguente messaggio: “Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall’arena dell’evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d’amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell’area con così largo anticipo”.
E quando l’ammonimento arriva pure dal cantante, ti accorgi che forse la situazione è leggermente sfuggita di mano.
Tradotto dal “diplomatichese” al linguaggio comune: ragazzi, vi voglio bene, ma che cazzo state a fà?
Del resto, se l'artista per cui ti stai accampando da due settimane è costretto a intervenire pubblicamente per ricordarti che esiste la possibilità di disidratazione e che occorrerebbe un filo di buon senso, forse non sei più nella categoria “fan particolarmente affezionato”, molto più probabilmente stai partecipando a un esperimento sociale, oppure stai vivendo dentro un episodio di Black Mirror.

La cosa più divertente è che il comunicato non contiene alcuna minaccia né nessuna ramanzina. È praticamente una carezza sulla spalla accompagnata da un “non serve davvero”. Eppure è difficile immaginare un modo più elegante per dire che accamparsi quindici giorni prima per un concerto non è una grande idea.
Certo, Ultimo doveva dirsi necessariamente commosso per “l’incredibile atto d’amore”, ma lui che l’amore lo canta sempre, dovrebbe sapere che c’è differenza tra amore e ossessione. E che quello che questi fan hanno per il cantante è un amore tossico, si dice così no?
Resta da capire se l'appello verrà ascoltato, intanto i nostri eroi sono riusciti ad attirare l’attenzione dei giornali e dello stesso idolo. Forse era più importante questo che preservare la vita.
Da capire se chi è disposto a passare due settimane a Tor Vergata sotto quaranta gradi per conquistare la transenna è davvero il tipo di persona che si lascia fermare da concetti secondari come il meteo o la sopravvivenza. E infatti, è di poche ore fa la notizia che le tende resistono ancora lì dov’erano.
A questo punto, se i fan dovessero ostinarsi a fare i fanatici, manca solo il prossimo comunicato: “Vi ringraziamo per l'affetto, ma dateve na regolata e non v’accollate che mancano ancora dieci giorni. Grazie, a presto”.

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