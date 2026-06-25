Povero Ultimo, che a Tor Vergata ha dei fan così fagiani da dovergli dire: “raga, fate meno”

Avete presente le temperature tropicali di questi giorni? No, questo non è un articolo sul meteo, è solo una premessa necessaria che serve a misurare quanto il caldo abbia già influito sulle scelte discutibili di alcuni.

Ne avevamo già parlato: alcuni fan di Ultimo, in vista del concertone del 4 luglio a Tor Vergata, si sono già piazzati lì, con le loro tende, ben quindici giorni prima dell’evento. Ieri la notizia ha fatto il giro del web, quindi è dovuto intervenire lo stesso Ultimo. Con un comunicato diplomatico, il team del cantautore romano ha reagito alla folle idea dei fan.

Dalla pagina Ultimo Records è stato pubblicato il seguente messaggio: “Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall’arena dell’evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d’amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell’area con così largo anticipo”.

E quando l’ammonimento arriva pure dal cantante, ti accorgi che forse la situazione è leggermente sfuggita di mano.

Tradotto dal “diplomatichese” al linguaggio comune: ragazzi, vi voglio bene, ma che cazzo state a fà?

Del resto, se l'artista per cui ti stai accampando da due settimane è costretto a intervenire pubblicamente per ricordarti che esiste la possibilità di disidratazione e che occorrerebbe un filo di buon senso, forse non sei più nella categoria “fan particolarmente affezionato”, molto più probabilmente stai partecipando a un esperimento sociale, oppure stai vivendo dentro un episodio di Black Mirror.