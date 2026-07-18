Stefano De Martino smonta il Festival di Carlo Conti e fa la cosa più giovane che ci sia (e che non si vedeva da anni): elimina le “Nuove Proposte”. Ecco perché la sua scelta ha senso

Qualche vantaggio doveva pur esserci, ad avere un conduttore che ha ancora qualche candelina da spegnere prima di arrivare ai 40 anni. Per il prossimo Festival di Sanremo ad esempio, Stefano De Martino sta dimostrando ampiamente che lui non solo può portare aria nuova all’evento, ma anche che conosceva tutte le critiche del pubblico che, dall’altra parte dello schermo, twitta sui social. E se non è stato anche lui uno dei tanti, allora gli hanno riferito bene.

Il popolo chiedeva che per l’Eurovision ci fosse un contest a parte? Ebbene, che il popolo abbia pure la sua serata Eurovision: il pezzo che vince, che sia o no quello che si porterà a casa la famigerata statuetta con leone e palma, ci rappresenterà in Europa.

Il popolo lamentava che gli artisti in gara fossero troppi? Detto, fatto: taglio ai big, per un totale di 24 concorrenti in gara. Non solo: perché non erano dunque molti telespettatori a sostenere che i giovani non venissero valorizzati a sufficienza? Ecco che il De Martino piazza un’altra novità: chi vince Sanremo Giovani gareggia direttamente tra i big. In un Paese in cui non si è mai finito di essere giovani per avere il riconoscimento professionale che a una certa età, fosse anche solo per motivi anagrafici, spetta, la mossa di De Martino è la mossa più dalla parte dei giovani che ci possa essere.