Benvenuti nell'era del fake totale, con la nuova Ia di Elon Musk (Grok) gratis per tutti: ecco come X e il web si riempiono di foto finte, tra Mattarella e Meloni in Vespa, Totti della Lazio e le strette di mano con Bashar Al Assad…

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è stato rappresentato con la maglia della Lazio; il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invece appare in vespa con il Colosseo sullo sfondo; Matteo Salvini ed Elly Schlein in due su un motorino; ma anche Elon Musk che stringe la mano a Bashar Al Assad. Le immagini sono di una qualità altissima e assolutamente credibili. Il rischio che grazie a queste potenzialità si diffondano fake news è reale. Specie considerato che Grok continuerà a crescere, imparare e a divorare informazioni. A ogni modo, le sue funzionalità comprendono anche l’analisi di un contenuto, di cui l’ia restituisce un resoconto esaustivo e, come già detto, il monitoraggio di X (ex Twitter), così da fornire aggiornamenti su ciò che accade nel mondo.