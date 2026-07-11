Peppino Di Capri ha inventato l’estate

Con la morte di Peppino Di Capri non scompare soltanto uno degli ultimi grandi della canzone italiana. Si incrina un’immagine dell’Italia che, vera o inventata che fosse, abbiamo continuato ad abitare per decenni. L’Italia dei tavolini affacciati sul mare, delle camicie di lino, delle orchestre negli alberghi, dei brindisi che sembravano non dover finire mai. Quella dei primi twist ballati con una straniera conosciuta in spiaggia, quando una canzone poteva bastare a far credere che l’estate sarebbe durata per sempre. Peppino Di Capri quell’estate non l’ha semplicemente cantata. L’ha inventata. Prima che arrivassero I tormentoni, le playlist costruite dagli algoritmi e I beach club trasformati in set fotografici, esisteva già una colonna sonora. Aveva il suono di Champagne, di Roberta, di St. Tropez Twist, di Let’s Twist Again, di Nun è peccato, di Un grande amore e niente più. Canzoni che hanno finito per raccontare un Paese almeno quanto il cinema, la televisione o la pubblicità.