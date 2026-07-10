Zucchero dà ragione a Stefano De Martino e demolisce l'Eurovision: “Fa cagare”. Ecco come cambierà Sanremo con la nuova gestione

A quanto pare Stefano De Martino ha già trovato un alleato pesante. E no, non è Vasco Rossi (che resta il sogno proibito del direttore artistico), ma Zucchero. Uno che, quando deve dire una cosa, non si mette certo a cercare sinonimi più eleganti: “L'Eurovision fa cagare in ogni modo”. Fine della diplomazia.

Il bluesman emiliano ha liquidato così il concorso europeo, aggiungendo che il meccanismo che manda automaticamente il vincitore di Sanremo all'Eurovision gli è sempre sembrato una forzatura. Tradotto: Sanremo è una cosa, l'Eurovision un'altra. E proprio per questo approva una delle novità più discusse introdotte da Stefano De Martino per il Festival 2027.

Noi questa storia l'avevamo già raccontata. Quando De Martino ha annunciato la nuova “serata performance”, molti hanno storto il naso. Sembrava l'ennesima complicazione di un regolamento che negli ultimi anni è diventato più lungo della Divina Commedia. In realtà la logica c'era e noi l’abbiamo approvata.

L'idea è lineare. Il vincitore di Sanremo continua a vincere Sanremo. Il rappresentante italiano all'Eurovision, invece, verrà scelto in una serata dedicata, pensata proprio per capire chi abbia davvero le caratteristiche per funzionare su un palco internazionale. Ed è esattamente quello che sostiene anche Zucchero: “All'Eurovision deve andare uno che ha i coglioni, deve essere uno competitivo”, dice il cantante, senza troppi giri di parole. E rincara pure la dose: secondo lui, tolti i Måneskin, “tutti quelli che sono andati negli ultimi anni hanno fatto cagare”.

In modo un po’ più diplomatico e con una voce sicuramente meno potente di Fornaciari, lo avevamo detto anche noi. Avevamo portato l’esempio di Sal Da Vinci, un personaggione ma cui di certo la canzone Per sempre sì non era affatto all’altezza della competizione europea. E non perché questo sia un festival particolarmente prestigioso, ma non si può neanche dire che sia improvvisato: all’Eurovision tutto è studiato nei minimi particolari, dalla canzone alla performance. Noi con Sal Da Vinci eravamo andati per farci una cantata in pizzeria dopo esserci scolati quattro o cinque birre.