Maria De Filippi ci ha chiamati dopo aver letto il nostro articolo su “Temptation Island”

È un pomeriggio di un torrido luglio, quando ricevo la telefonata di Betty Soldati, responsabile ufficio stampa di Maria De Filippi, che mi chiama per commentare il mio recente articolo sulla conduttrice. Il tutto avviene con garbo e attraverso uno scambio di opinioni rispettoso. A un certo punto mi dice: “Posso aggiungere Maria alla telefonata?”. E chi sono io per dire no? Maria ha letto il mio articolo su MOW e ha voluto commentarlo per specificare alcune cose.

Ma partiamo dall’inizio. Qualche giorno fa, dopo aver visto la terza puntata di Temptation Island, avevo firmato un articolo in cui contestavo i programmi che avevo definito “mariacentrici”. Il motivo era principalmente legato ad alcune dinamiche tossiche che emergono da Temptation Island, in particolare.

In sostanza, nell’articolo sostenevo che, più in generale, i programmi di Maria De Filippi non abbiano come unico obiettivo quello di intrattenere il pubblico, ma anche quello di costruire e rafforzare l'immagine della conduttrice come figura autorevole ed educativa. E ancora che la scelta dei concorrenti non sarebbe casuale: la redazione selezionerebbe persone coinvolte in relazioni particolarmente conflittuali o tossiche perché queste dinamiche attirano l'attenzione degli spettatori e offrono l'occasione per un intervento correttivo.

In questa prospettiva, Filippo Bisciglia rappresenterebbe il tramite attraverso cui Maria De Filippi esercita la propria influenza, intervenendo nei momenti più delicati per spingere i partecipanti verso decisioni considerate più sane. E che anche se Maria non compare direttamente nel programma, la sua presenza sia costante e che l'intera narrazione sia costruita attorno alla sua figura.

Sostenevo la presunta funzione educativa del programma, funzione che contribuirebbe a legittimarlo agli occhi degli spettatori. Mostrando esempi estremi di relazioni problematiche e indicando quali comportamenti siano accettabili e quali no, il programma finirebbe per presentare Maria De Filippi come una sorta di guida morale capace di redimere i partecipanti.