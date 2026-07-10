Barbara D’urso è la nuova Pamela Prati della tv? Piersilvio Berlusconi smentisce la storia del presunto veto alla Rai

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, pochi giorni fa, il dirigente Pier Silvio Berlusconi ha risposto alla domanda sul presunto veto che riguarda Barbara D’Urso: “Non ho questo potere”. E ancora: “Quindi, siccome non mi risulta lavori altrove, vuol dire che io avrei messo un veto a Prime Video, Netflix, Discovery e La7?”. L’ennesimo smacco alla conduttrice.

Non possiamo ancora sapere chi dei due stia mentendo, di certo Barbara D’Urso ha scelto di schierarsi contro un colosso come Mediaset. Che Pier Silvio Berlusconi non abbia questo potere, non ne saremmo così sicuri. Il fatto è che Barbara D’Urso, piaccia o no, ha sempre portato ascolti alla rete. Non torna il fatto che la Rai non ne abbia immediatamente approfittato portandola con sé, se non come semplice concorrente di Ballando con le Stelle. Lo stesso vale per le altre emittenti, ma Rai a maggior ragione, dal momento che la conduttrice ha sempre raccontato di averne buoni ricordi e palesato la sua stima per il servizio pubblico.

Il punto è che, da quando Mediaset l’ha mollata, Barbara D’Urso fa più discutere di prima. Quando conduceva i suoi programmi, era già divisiva, ma era diventata abitudine data dalla sua presenza quotidiana in tv. Ora che il suo volto non appare alla conduzione di nessun programma, è più immediato associarla a questo Davide contro Golia che la vede fare la guerra con Mediaset.

La sua figura pubblica sta persino guadagnando consensi da questa storia: dalla “carnefice” della peggio televisione, alla martire a cui nessuno permette più di lavorare. Pertanto, anche se questa storia del Berlusconi cattivo fosse un’invenzione, potremmo dire che è un’invenzione che le “alza lo share”.

Forse sarà il tempo a dirci chi mente. Arriverà il momento in cui a Barbara D’Urso verrà affidato un programma in un’altra emittente? Certo è che, se non dovesse arrivare, avremmo ragione di pensare che Barbara D’Urso in questa storia sia davvero una vittima e che il mondo televisivo sia una giungla spietata. Ma questo già lo sapevamo.