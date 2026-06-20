Le figlie di Emilio Fede litigano per l'eredità: Barbara D'Urso ce lo racconterà in Rai?

Chissà quanto avrà rosicato Barbara D’Urso, a sapere delle figlie di Emilio Fede che si contendono l’eredità e non avere nemmeno un programma per sfruculiare sulla faccenda. Erano una volta, i tempi di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, quando Lucia Bramieri rivendicava il Telegatto vinto dal suocero, già vedova del figlio di Gino, Cesare. Sono pure lontani i giorni in cui la 90enne Gina Lollobrigida non ci stava a passare per una vecchia che si fa abbindolare dall’assistente e voleva disporre dei suoi averi, mentre intorno, in quel degli studi Mediaset, ci si accapigliava sulla sua eredità con lei ancora viva, vivissima. Tra gli altri, non era stato risparmiato nemmeno Alberto Sordi, il cui lascito era motivo di disputa tra i parenti e l’autista dell’attore e della sorella Aurelia.

Tutto ciò andava in onda nei contenitori della D’Urso, dove le eredità dei famosi erano diventate un filone a sé: delle saghe che vivevano di parenti inferociti, protagonisti amati dal pubblico, e luce riflessa. Quella del morto di turno.