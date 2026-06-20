Le figlie di Emilio Fede litigano per l'eredità: Barbara D'Urso ce lo racconterà in Rai?

Chissà quanto avrà rosicato Barbara D’Urso, a sapere delle figlie di Emilio Fede che si contendono l’eredità e non avere nemmeno un programma per sfruculiare sulla faccenda. Erano una volta, i tempi di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, quando Lucia Bramieri rivendicava il Telegatto vinto dal suocero, già vedova del figlio di Gino, Cesare. Sono pure lontani i giorni in cui la 90enne Gina Lollobrigida non ci stava a passare per una vecchia che si fa abbindolare dall’assistente e voleva disporre dei suoi averi, mentre intorno, in quel degli studi Mediaset, ci si accapigliava sulla sua eredità con lei ancora viva, vivissima. Tra gli altri, non era stato risparmiato nemmeno Alberto Sordi, il cui lascito era motivo di disputa tra i parenti e l’autista dell’attore e della sorella Aurelia.
Tutto ciò andava in onda nei contenitori della D’Urso, dove le eredità dei famosi erano diventate un filone a sé: delle saghe che vivevano di parenti inferociti, protagonisti amati dal pubblico, e luce riflessa. Quella del morto di turno.
Ora, dopo Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è pronta al gran ritorno: si ipotizza nel programma del sabato sera di Rai 1, ora che il posto di Selvaggia Lucarelli al bancone è rimasto scoperto. Intanto, la regina del “caffeuccio” che tiene compagnia alle amiche a casa mentre stirano, semina indizi social annunciando che saranno sia un autunno che una primavera bellissima: lasciando intendere che la rivedremo sul piccolo schermo.
Non ci sono notizie di Surprise Surprise, format sulla scia di Carramba che sorpresa che avrebbe dovuto condurre in prima serata. Che stavolta fosse la volta buona?
Le figlie di Emilio Fede si danno battaglia in Tribunale, con la Procura di Roma che ipotizza i reati di circonvenzione d’incapace e appropriazione indebita, il pubblico ministero che chiede l’archiviazione e Simona Fede, la primogenita, che non ci sta.
Se Simona e Sveva Fede continuano a litigare per la tenuta da quasi sette milioni di euro affacciata sul Golfo di Napoli, la villa ad Anacapri, gli immobili ai Castelli Romani, le cassette di sicurezza svuotate, i conti correnti e i gioielli, potrebbero essere le prime protagoniste da ricongiungere nel nuovo format. Si scherza ovviamente, ma la D’Urso dei tempi d’oro, quella che praticamente viveva negli studi di Cologno Monzese, non se le sarebbe mai lasciate sfuggire. Ci avrebbe costruito fior di puntate, tra il ricordo del papà Emilio con gli occhi lucidi e i veleni di due sorelle che hanno un bel patrimonio da dividersi. Col cuore.
Il 2023, l’anno in cui Pier Silvio Berlusconi ha lasciato fuori da Mediaset Barbara D’Urso, sembra risalente a una qualche guerra punica, tanto pare lontano per contenuti e modalità.
Quanto sarà mancata allora a Barbara D’Urso la sua tv, davanti a una storia tanto ghiotta come quella delle sorelle Fede? Sic transit gloria mundi.