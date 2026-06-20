E se Giorgia Cardinaletti avesse un programma tutto suo? Da Sanremo al concerto di “Vita!” con Nek fino al pomeriggio di Rai 1, vi raccontiamo cosa si dice in Rai

Da mezzobusto del telegiornale a conduttrice: lentamente, Giorgia Cardinaletti sta conquistando il piccolo schermo. E piace molto, Giorgia Cardinaletti: ai telespettatori del Tg1, nei corridoi Rai, dietro le scrivanie dei vertici. Potrebbe infatti essere proprio lei la conduttrice del pomeriggio di Rai 1: il nome sarebbe sul tavolo, come ipotesi futura. Da quello che risulta a MOW, non saremmo ancora nel campo delle trattative; l’azienda però, la starebbe tenendo in considerazione.
Non è la prima volta che succede: già un paio di anni fa infatti, il nome della Cardinaletti era trapelato come papabile per un contenitore pomeridiano del sabato pomeriggio che avrebbe dovuto prendere il posto in palinsesto di Italia Sì di Marco Liorni. Le cose andarono poi diversamente, dato che nella stagione successiva, il sabato pomeriggio di Rai 1 sarebbe stato affidato a Emma D’Aquino con Sabato in diretta; nella stagione ancora successiva poi, ad Elisa Isoardi con Bar Centrale. Ma nel frattempo, la Cardinaletti non è rimasta confinata all’edizione serale del tg della prima rete.
All’esordio sul piccolo schermo come giornalista sportiva, al Festival 2025 è arrivata la co-conduzione: e non di una serata qualsiasi, bensì della finale. Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, in quello che è generalmente il giorno su cui l’attenzione è più alta: sia perché il sabato si scopre il vincitore, che perché stavolta c’era attesa verso l’annuncio di Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del prossimo Sanremo.
Nel frattempo, la Cardinaletti prepara un’altra incursione nell’intrattenimento. Insieme a Nek infatti, condurrà il concerto Vita!, sempre in prima serata su Rai1. In diretta dal Circo Massimo di Roma lunedì 22 giugno, si tratta di una serata dedicata alla lotta contro le dipendenze: un concerto organizzato in occasione proprio della Giornata mondiale contro le droghe e le dipendenze, e il cui ricavato (al netto di Iva e Siae) verrà devoluto al Policlinico Gemelli. Ispirato dal brano cantato da Lucio Dalla e Gianni Morandi, l’evento è stato organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo; fra gli ospiti anche i premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhöf e Gregg Semenza.
Di serata in serata, a piccoli passi, la rete starebbe così costruendo la Giorgia Cardinaletti del pomeriggio di Rai 1. Se poi si pensa alle continue voci che, una stagione sì e l’altra pure, vorrebbero Alberto Matano pronto per Domenica In, si comprende ancora meglio perché, in futuro, potremmo davvero trovare la Cardinaletti al timone del salotto pomeridiano.
Intanto, a proposito di Domenica In: Mara Venier è ancora salda al suo posto nonostante le intenzioni, quelle pure una stagione sì e quella dopo anche, di passare il timone. Per Matano invece, Affari Italiani parla di un programma in prima serata nella prossima primavera che si aggiungerebbe a La Vita in Diretta e Ballando con le Stelle. E mentre Giorgia Cardinaletti rimane al Tg1, in attesa che si liberi uno spazio, in Rai pensano già a lei.