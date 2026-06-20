E se Giorgia Cardinaletti avesse un programma tutto suo? Da Sanremo al concerto di “Vita!” con Nek fino al pomeriggio di Rai 1, vi raccontiamo cosa si dice in Rai

Non è la prima volta che succede: già un paio di anni fa infatti, il nome della Cardinaletti era trapelato come papabile per un contenitore pomeridiano del sabato pomeriggio che avrebbe dovuto prendere il posto in palinsesto di Italia Sì di Marco Liorni. Le cose andarono poi diversamente, dato che nella stagione successiva, il sabato pomeriggio di Rai 1 sarebbe stato affidato a Emma D’Aquino con Sabato in diretta; nella stagione ancora successiva poi, ad Elisa Isoardi con Bar Centrale. Ma nel frattempo, la Cardinaletti non è rimasta confinata all’edizione serale del tg della prima rete.

All’esordio sul piccolo schermo come giornalista sportiva, al Festival 2025 è arrivata la co-conduzione: e non di una serata qualsiasi, bensì della finale. Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, in quello che è generalmente il giorno su cui l’attenzione è più alta: sia perché il sabato si scopre il vincitore, che perché stavolta c’era attesa verso l’annuncio di Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del prossimo Sanremo.