Da vendere “col cuore” a vendere rancore: Barbara D’Urso più incazzata di Shakira prepara lo spettacolo a teatro perché nessuno può toglierle la voce

Il sodalizio tra Barbara D’Urso e Mediaset si è interrotto nel 2023, quando la conduttrice è stata lasciata alla porta. Da quel momento, non ha mai parlato apertamente di quanto accaduto: lo ha però lasciato intuire, lamentando di non aver potuto più lavorare. Nel mezzo, c’è stata anche la denuncia alla sua ex azienda: la D’Urso ha confermato le voci sul presunto veto da parte di Mediaset, che le avrebbe impedito di lavorare fino a che non è intervenuta Milly Carlucci, e l’obbligo di far approvare i suoi ospiti alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Rivendicazioni che poi, lei stessa, ha spiegato in un’intervista a La Stampa.

Adesso si aggiunge un altro capitolo: sarà una primavera stupenda, ma a seguire la D’Urso via social, pare che anche l’autunno non dovrebbe essere da meno. Che ci sia il bancone di Ballando con le Stelle? La Lucarelli intanto, è passata a Mediaset e ha lasciato il posto scoperto.

Il teatro invece, quello è sicuro: uno spettacolo che, a leggere la descrizione, si annuncia come un viaggio tra ricordi, musica e confessioni. Insomma: Barbara D’Urso in una vesta nuova, inedita, lontana dal personaggio televisivo. E tra queste confessioni, ci sarà qualche stilettata verso Pier Silvio Berlusconi? A giudicare da un titolo come “Barbaramente”, si.