Peppino Di Capri almeno il biopic se l'è visto. Pippo Baudo, invece, aspetta ancora che la Rai si ricordi che “l’ha inventata lui”

A Peppino di Capri è comunque andata meglio che a Pippo Baudo, conduttore che della Rai è stato identificazione nell'immaginario collettivo: eppure, nonostante questo, non solo non si vede una fiction all’orizzonte dedicata, ma nemmeno il docufilm in prima serata che era stato annunciato. Sarebbe dovuto andare in onda lo scorso 7 giugno, giorno in cui lo storico padre del “L’ho inventato io” avrebbe compiuto 90 anni, ma poi su Rai 1 andata in onda l’amichevole tra Italia e Grecia. Il docufilm infatti non era ancora pronto: e da quel momento se ne sono perse le tracce.

Troppo materiale da elaborare, faceva sapere l’ ADN Kronos; il docufilm dunque, è destinato a data da definire. Nel frattempo, non s'è visto nemmeno alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva.

A quasi un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, a parte qualche riciclo di teche Rai, il conduttore che più di tutti ha contribuito a dare forma all’azienda, tredici Festival di Sanremo sulle spalle, non ha ancora avuto la prima serata che lo celebra anziché limitarsi a ricordarlo. E si spera sempre che a Pippo Baudo, nella catena del meno peggio vada meglio che a Raffaella Carrà che, dal 2021, ha dovuto aspettare tre anni per avere una prima serata su Rai 1 che non fosse il rimontaggio di teche o la replica di qualche vecchia puntata di uno dei tanti show di cui è stata protagonista.