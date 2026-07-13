In memoria di Sam Neill, l’Alberto Angela del cinema: Jurassic Park e la storia di un attore senza addominali

Perché Sam Neill aveva capito una cosa fondamentale: gli eroi non devono essere perfetti, devono essere credibili. Non era un uomo invincibile, ma uno che osservava, ragionava, sbagliava, si spaventava e poi, nonostante tutto, agiva. Era un protagonista che salvava gli altri prima con la testa e solo dopo con il coraggio fisico. Una qualità che oggi sembra quasi rivoluzionaria, in un cinema sempre più popolato da corpi scolpiti e personaggi progettati come action figure. Forse è anche per questo che la sua carriera è sempre stata così difficile da rinchiudere dentro un'unica etichetta. Jurassic Park lo ha trasformato in un'icona globale, certo, ma ridurlo al dottor Alan Grant significa dimenticare uno degli attori più eleganti della sua generazione. Basti pensare a Lezioni di piano, il capolavoro di Jane Campion, dove interpreta Alisdair Stewart con una misura quasi dolorosa. In un film dominato da silenzi, desideri repressi e passioni che esplodono senza bisogno di parole, Neill costruisce un personaggio lontanissimo dal classico antagonista. Stewart è goffo, incapace di comprendere davvero la donna che ha sposato, soffocato da un'educazione sentimentale che non gli ha mai insegnato cosa significhi amare senza possedere. Le sue azioni diventano anche terribili, ma Jane Campion e Sam Neill evitano sempre la scorciatoia del villain monodimensionale: fanno di lui un uomo tragico, incapace di uscire dalla gabbia del proprio tempo. Lo stesso talento riaffiora ne L'uomo bicentenario, dove interpreta Richard Martin, uno di quei personaggi che, sulla carta, sembrano semplicemente funzionali alla storia di Andrew, il robot interpretato da Robin Williams. E invece Neill riesce a dare spessore anche a quel ruolo, portando in scena quella normalità che è sempre stata il suo più grande superpotere. Perché Sam Neill non aveva bisogno di rubare la scena: la abitava. Bastava uno sguardo, una pausa, una battuta pronunciata con quella sua ironia appena accennata per rendere vivo anche il personaggio più ordinario. E non scordiamoci oltre ai film già citati anche Possession di Andrzej Żuławski, probabilmente il melodramma horror più folle mai girato, dove Neill dimostrava di poter passare dall'eleganza al delirio con una naturalezza impressionante.