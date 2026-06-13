Hollywood credeva che bastassero i franchise. Poi sono arrivati Backrooms, Obsession e Project Hail

Per anni Hollywood ha raccontato a sé stessa una favola che, a forza di essere ripetuta, è diventata una legge economica: il pubblico non vuole più essere sorpreso, vuole riconoscere qualcosa. Un logo, un personaggio, un universo narrativo già familiare. Così gli studios hanno smesso progressivamente di ragionare come fabbriche di immaginario e hanno iniziato a comportarsi come gestori di portafogli. Non compravano film, compravano asset. Non cercavano storie ma cercavano proprietà intellettuali. Star Wars, Marvel, Jurassic World, DC: il marchio è diventato il vero protagonista dell'industria, molto più degli autori e spesso perfino dei film stessi.

Per anni il sistema ha più o meno funzionato. Sarebbe sciocco negarlo. Alcuni dei maggiori successi commerciali del XXI secolo sono nati proprio da questa logica. Ma il punto è che Hollywood ha finito per confondere due concetti molto diversi fra di loro: il successo di un marchio e il successo di un'idea. Ha iniziato a credere che le persone andassero al cinema per il trademark, quando in realtà i grandi trademark del cinema erano diventati tali perché un tempo erano idee nuove. Star Wars non era un brand quando George Lucas lo immaginò. Alien non era un brand. Matrix non era un brand. Jurassic Park non era un brand. Erano scommesse creative che soltanto dopo aver conquistato il pubblico si sono trasformate in proprietà intellettuali da miliardi di dollari. Oggi invece il processo sembra essersi rovesciato: prima arriva il marchio, poi si cerca una storia abbastanza robusta da sostenerlo. E spesso e volentieri, per altro, si fallisce.

È per questo che parlare di "crisi del blockbuster" rischia di essere fuorviante. Il blockbuster non è affatto morto. Anzi. Project Hail Mary dimostra esattamente il contrario. Con il suo budget faraonico e la sua ambizione siderale, il film dimostra che il pubblico continua ad amare i grandi eventi cinematografici. Quello che sembra essersi incrinato è un'altra convinzione: l'idea che basti la dimensione industriale di un progetto per renderlo desiderabile. Per molto tempo Hollywood ha pensato che la familiarità fosse il valore più importante come si diceva all'inizio. Oggi il pubblico sembra chiedere qualcosa di diverso: una ragione per essere curioso, per alzarsi dal divano e andare in sala.