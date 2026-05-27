Abbiamo visto in anteprima “Backrooms”, l’horror di esordio di Kane Parsons un film clamoroso! Ecco perché segna l’anno zero del cinema weird

Uno degli esempi più lampanti della figura letteraria della mise en abyme è rappresentato da Le mille e una notte. Questa raccolta di favole di origine persiana e mesoasiatica, con forti influenze indiane ed ellenistiche, è infatti costruita attorno alla cosiddetta tecnica della “messa in abisso”, ovvero una storia che contiene al proprio interno un’altra storia che, a sua volta, ne contiene ancora un’altra.

Se questo era lo stratagemma utilizzato da Sherazade per sfuggire alla condanna a morte del sultano, in Backrooms, esordio alla regia del poco più che ventenne Kane Parsons, diventa invece il cuore di un film perturbante, profondamente weird e dai forti connotati visionari e psicologici. Nato da una delle creepypasta più durature del web, il fenomeno delle backrooms, ovvero spazi liminali all’apparenza semplici e normali come corridoi, uffici o piscine ma dotati di un effetto straniante per la completa assenza di persone, nonostante siano luoghi pensati per essere massicciamente abitati, e per la presenza di oggetti apparentemente fuori posto o fusi con pareti e pavimenti, approda al cinema proprio grazie a Parsons, autore della serie YouTube che più di ogni altra ha contribuito a trasformare le backrooms in un fenomeno globale.

La trama è semplice, come spesso devono essere le trame dei film horror. Da un lato abbiamo un venditore di mobili praticamente in bancarotta, interpretato da Chiwetel Ejiofor, che cerca di capire il motivo delle bollette della luce fuori controllo e dei neon del suo grande magazzino che continuano ossessivamente a sfarfallare. Dall’altro una psicologa interpretata da Renate Reinsve, che prova a curare lo stesso venditore di mobili, convinto di essere stato lasciato dalla moglie “senza un motivo logico”. Per una serie di eventi il venditore finirà letteralmente per “cadere” in questo spazio liminale che sembra svilupparsi a fianco del suo magazzino, mentre la psicologa inizierà a cercarlo dopo giorni di assenza alle sedute.

Stop. Questa è la trama. Molto semplice, quasi banale. Eppure, è proprio la messa in scena a fare tutta la differenza del mondo.

E la messa in scena è, senza mezzi termini, eccezionale.