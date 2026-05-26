"Belve Crime" su BSDM e ses*o estremo nell'ultima puntata con l'intervista a Soter Mulè, il campione di pugilato e lo scrittore assassino. Ecco tutte le interviste

Da promessa del pugilato, campione d'Italia nel 2014, al crimine: l'ultimo ospite di Belve Crime è Mirco Ricci. Risse, tentata rapina, fino alla sparatoria in cui è rimasto coinvolto e, soprattutto, il crimine per cui sta scontando e che gli è costato la carriera, il sequestro per 48 ore di un bambino, per cui sta ancora scontando una condanna. Ricci si dichiara innocente, sostenendo che non ci fosse alcun debito di droga contratto nei suoi confronti e di essersi ritrovato la vita distrutta: “Io ho solo portato dei soldi a mia madre - cinquemila euro che mi aveva chiesto - e poi mi sono trovato in mezzo a questo casino assurdo”.

La conduttrice a questo punto gli chiede dove sarebbe potuto arrivare senza la dipendenza dall’alcol. Ricci infatti, era considerato un vero e proprio fenomeno. In conclusione dell'intervista, si parla del figlio avuto tramite inseminazione artificiale, con cui oggi Ricci riesce a passare del tempo grazie al regime di semilibertà. Come spiegherà a suo figlio la sua vita precedente? “Questo me lo domando sempre. Troverò un modo. Aspetto che cresca ancora un po’ e spero di potermi sedere con lui per raccontargli tutti gli sbagli che ho fatto, che sono tanti”.