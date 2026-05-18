Francesca Fagnani che intervista Raffaele Sollecito a Belve Crime su Rai 2, è l’anomalia italiana del delitto di Perugia

La giornalista ha ospitato infatti proprio Sollecito, oggi ingegnere informatico che vive tra Berlino e la Puglia: “Il 70 per cento degli italiani crede che io sia colpevole”, ha detto ai microfoni di Rai 2. Per poi raccontare che la vicenda ha ancora ripercussioni, tanto che alcune aziende hanno strappato contratti firmati dopo aver scoperto il suo coinvolgimento in uno dei delitti che più hanno fatto parlare il nostro Paese, e non solo.

A domanda della Fagnani, Sollecito spiega che questa idea colpevolista nei suoi confronti possa essere alimentata da alcuni cambi nelle dichiarazioni, che avevano fatto ipotizzare agli inquirenti la volontà di coprire Amanda Knox.

Quando la giornalista ricorda la dichiarazione esatta, l’ospite ricorda le pressioni psicologiche e le intimidazioni durante i primi interrogatori in Questura. “Lei dice: vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate perché Amanda mi aveva convinto della sua versione dei fatti e non ho pensato alle incongruenze”, interviene la Fagnani; “Quella frase non la dico io –risponde Sollecito - Mi hanno detto: ti conviene firmare questa frase perché ti può aiutare. Tutto questo dopo che i poliziotti mi avevano minacciato e senza che fosse presente un mio avvocato”. Ma che cosa intende con “minacciato”?

“Sono stato in Questura tutta la notte. Ero lì per dare chiarimenti, senza essere indagato. Ma quando sono arrivato mi hanno messo la luce in faccia e, oltre a intimidirmi, uno dei poliziotti mi ha detto: se ti alzi da questa sedia ti riempio di botte e ti lascio in un lago di sangue. Mi hanno detto che stavo continuando a proteggere quella “vacca”….mi dicevano – continua ancora Sollecito dell’intervista - che sarei stato tutta la vita in carcere”.