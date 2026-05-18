“Il custode” di Niccolò Ammaniti è un viaggio devastante verso l’eternità

Il custode è come la casa dei Vasciaveo, un romanzo claustrofobico, stretto, che vuoi finire al più presto per capire dove, la favola nera, di fatto, si compierà. O inizierà. Nonostante la famiglia conviva quotidianamente con un mostro, è là fuori, secondo loro, secondo le donne, la dimensione più mostruosa che c’è. E quindi meglio essere invisibili. Il protagonista, Nilo, ha tredici anni. Non ha amici, pare quasi analogico, è come se fosse fuori dal mondo. O meglio, fosse rimasto bloccato nel suo di mondo. Eppure, vorrebbe conoscere tutto. “Non eccelli nel meglio e non ti distingui nel peggio. Perfetto abitante di questo limbo anonimo. Sei un libro aperto e senza segreti”, gli dice la professoressa Canfora (da N. Ammaniti, Il custode, Einaudi, p. 25). Anche se di misteri lui ne ha eccome e il suo compito è esattamente quello di nasconderli, o meglio, nasconderla. La creatura misteriosa. Nilo fa poche e semplici cose nella sua vita. Canta, va in gita, passa il tempo con sua madre, sua zia e altri personaggi. E poi appare, già nella prima parte del romanzo, la scoperta del desiderio. La dimensione disturbante. Un giorno Nilo incontrerà Arianna, una donna di poco più di trent’anni che lavora su OnlyFans e sua figlia Saskia. E tutto, d’improvviso, si modificherà. Compreso l'ambiente, il mondo attorno a lui.