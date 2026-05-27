Scegliete la vita, scegliete lo Spring Attitude: il festival a La Nuvola di Roma spacca davvero. E noi ve lo raccontiamo

Dal venerdì più italiano e indipendente, verso uno scenario, di sabato, ancora diverso e grande. Tutto più club-oriented. Magari ci ritroveremo ancora più lontano nello spazio e non ci sembrerà di assistere a tutto questo dalla Capitale, perché il 30 maggio gli ospiti saranno: Nathy Peluso insieme a CLUB GRASA (DJ set), ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Dov’è Liana, Mind Enterprises, Altea, Emma Nolde, Gaia Banfi e Motta suonerà La fine dei vent'anni. La dimensione club del secondo giorno a cura di S/A Block Party, si allargherà con Ben Sterling, Palms Trax e Jason K.

Spring Attitude, giunto alla quindicesima edizione, co-produzione di EUR Spa, noi l’abbiamo scelto per un motivo: per goderci due giorni intensi, ipnotici e per starcene lontani dai pensieri, fissare solo uno schermo, un non-schermo: il palco. E vivere la musica. E di musica. Due giornate e serate evento che promettono di farci davvero sentire in un piccolo luogo senza contorni, sfumato, senza bordi, come fossimo dentro una nuvola, anzi, a La Nuvola all’Eur, firmata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas. Un luogo assurdo, un piccolo regno architettonico e alieno che sembra trasportarci, al solo vederla nelle foto, oltre i confini della città, in uno spazio altro e contenere dentro di sè qualsiasi cosa. Di sicuro un sacco di gente e più generi musicali. Indie, elettronica, alt-pop si fonderanno di venerdì e di sabato tra nuove voci e le hit di una vita, per rallentare, per lasciar perdere tutto. Vediamo cosa sarà, ma soprattutto cosa faremo.