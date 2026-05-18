La vera femme fatale? Lucrezia Borgia! Alberto Angela con "Ulisse" fa servizio pubblico e ci racconta la storia della donna più figa di tutte

Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa: così viene ricordata Lucrezia Borgia, figlia del cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI, e sorella di Cesare Borgia. Una donna che è stata una grande protagonista del Rinascimento e che, nei secoli, è passata alla storia come figura affascinante ma negativa: ora Alberto Angela racconterà la vera Lucrezia Borgia, al di là delle leggende e del personaggio. Per farlo, ripercorrerà i luoghi della sua vita: la puntata partirà da Subiaco, dove Lucrezia è nata, si sposterà al castello di Nepi, che era stato rifugio in un momento difficile, per poi spostarsi alla rocca di Gradara, al Palazzo Farnese di Caprarola, a Castel Sant'Angelo, e infine al Palazzo Ducale di Ferrara, ultima tappa di Angela e luogo in cui si era stabilita la Borgia.

Ma da dove viene la sua fama? C'era la volontà di colpire suo padre usando lei? La fama di Lucrezia Borgia acquisì tinte ancora più scure grazie alla letteratura che aveva ispirato: nell'Ottocento infatti, un dramma di Victor Hugo, un romanzo di Alexandre Dumas e poi un'opera di Gaetano Donizetti ne hanno tratteggiato una figura che era l'incarnazione del male.

Nel corso della puntata di Ulisse, la figura di Lucrezia Borgia verrà analizzata sotto una nuova luce: se in giovinezza le fonti riportano di una ragazza in balia di un padre prepotente e di un fratello spietato, quando arriva a Ferrara, sposa al duca d'Este, assume connotati completamente nuovi. La donna infatti, si trasforma in imprenditrice e amministratrice, politica e mecenate che protegge letterati come Ludovico Ariosto e Pietro Bembo. È così che la ragazza sfruttata come fosse una pedina di scambio nei giochi di potere, diventa una donna nuova: padrona del proprio destino.