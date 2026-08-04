Signori, la cosa più bella successa in Italia in questo periodo è Miss Reginetta Lombardia nella sua sfolgorante categoria “Over”

La redazione di MOW mi chiede di dare un’occhiata alla sezione “over” delle selezioni per Miss Reginetta d’Italia. Ecco, non sapevo assolutamente cosa scrivere, poi mi viene un pensiero: bisognerebbe fare soltanto miss reginette “over”, credo che sia l’unica idea veramente femminista che oggi si possa esprimere. Partiamo dall’inizio: i concorsi, le miss, le “reginette” nascono in un mondo in cui esisteva già il concorso di bellezza (ma anche di ricchezza e di dote e di rapporti diplomatici e di potere) per le aristocratiche: ossia i balli delle debuttanti tra i 15 e i 19 anni, oggi – giustamente – rinominati “balli delle ributtanti” (non è colpa mia, si usa così).



Ovviamente il popolo ne restava escluso, anche se il “ballo”, ossia la presentazione delle “miss”, si svolgeva attraverso canali alternativi: la domenica in chiesa con i giochi di sguardi, nelle feste paesane favoriti dalla calca, in campagna nelle sagre di fine raccolto dove il vino arrossava le gote e infiammava gli animi.

I sopradetti eventi, però, non avevano spazio nella stampa (“è la stampa, bellezza aspirante miss”). E così: perché non inventarsi qualcosa come il ballo delle debuttanti per il popolo? Qualcosa che magari aprisse la carriera cinematografica (qualcuno prima o poi dovrà scriverlo un saggio sui legami tra i concorsi di bellezza e il cinema neorealista). Ed ecco l’invasione delle miss, delle “reginette”: anche le “reginette del ballo” della festa di diploma in America disvela il fascino aristocratico del paese che sostiene di avere inventato la democrazia – credeteci, o leggete Tocqueville