Il lato oscuro di Odyssey: il film di Nolan ha fatto incaz*are un intero popolo. Il film è girato in una terra occupata dal Marocco e chi ci vive di Matt Damon se ne frega

Una parte della popolazione saharawi vive nei campi profughi in Algeria e il territorio è diviso da un muro fortificato lungo circa 2.700 chilometri. A peggiorare la situazione, Amnesty International e l'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani hanno documentato accuse di intimidazioni, sorveglianza e restrizioni nei confronti di giornalisti, attivisti e sostenitori dell'autodeterminazione, accuse respinte da Rabat (e, a quanto pare, non valide per chi deve girare kolossal internazionali). In ogni caso, alcune associazioni cinematografiche e gruppi per i diritti umani hanno criticato la decisione della produzione di Odissea di girare alcune scene a Dakhla, ritenendo che questo abbia contribuito a legittimare il controllo marocchino sul territorio conteso. Il Western Sahara International Film Festival ha fatto sapere che la produzione del fi lm “contribuisce alla repressione del popolo saharawi da parte del Marocco” e favorisce “gli sforzi del regime marocchino per normalizzare l'occupazione del Sahara occidentale”. Mamine Hachimi, attivista Sahrawi, ha invece dichiarato a Middle East Eye che il lavoro effettuato è un “atto di complicità culturale” e che filmare nel territorio “senza il consenso del popolo Sahrawi diventa parte di quel sistema di repressione”. Siamo di fronte a un'Odissea geopolitica molto più complessa di quella epica.