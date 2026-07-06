Non rompete il caz*o ai tifosi del Marocco a Torino che sparano fuochi d’artificio durante i Mondiali. O fatelo pure con gli italiani tutte le volte che vincono una partita

Remigrazione! Qualcuno l’ha già detto?

Dopo la vittoria del Marocco, per 3-0 contro il Canada ai Mondiali, numerosi tifosi sono scesi in strada a Torino per festeggiare, concentrandosi soprattutto nel quartiere Barriera di Milano. La serata è stata caratterizzata dall'esplosione di fuochi d'artificio e petardi, alcuni dei quali sarebbero stati lanciati in modo pericoloso, ad altezza uomo, causando disagi alla circolazione e momenti di tensione. Alcuni residenti hanno segnalato episodi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Durante i festeggiamenti, infatti, si sarebbe verificato anche un incendio in una cantina di un edificio, poi gestito dai soccorritori. Numerose le proteste di alcuni cittadini per i disagi e il senso di insicurezza percepito. E indovinate? Tra queste proteste, qualcuno ne ha approfittato per sfoggiare quel pizzico di sano razzismo che non guasta mai.

Come se noi italiani fossimo da meno, quando si tratta di festeggiare la nostra squadra del cuore che vince lo scudetto o quando si trattava (siamo costretti ad usare il passato) di scendere in strada e sparare petardi e bombe di Maradona per la vittoria degli azzurri. Improvvisamente siamo diventati contenuti in fatto di festeggiamenti calcistici? Manco fossimo i giapponesi, che esultano sulle strisce pedonali e allo scattare del semaforo rosso tornano sul marciapiede per non bloccare il traffico.

Non è che niente niente stiamo rosicando un po’? Perché mentre noi a questi Mondiali non prendiamo neanche parte, una squadra non esattamente imbattibile come il Marocco festeggia nelle nostre strade.

Eppure noi siamo sempre il Paese in cui, mentre il Napoli collezionava un altro scudetto, noi collezionavamo feriti e incidenti con tanto di arresti. Siamo gli stessi che l’ultima vittoria dell’Italia in una grande competizione calcistica ce la ricordiamo ancora perché durante quel luglio del 2020 non era il Covid a bloccarci, ma le macchine in fila nel traffico notturno, nella notte della finale europea.