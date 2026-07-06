Nessuno si incu*a i morti della guerra in Myanmar (ma è peggio di Gaza e Sudan)

La guerra in Myanmar ha innescato un vero e proprio effetto domino. Il conflitto ha spezzettato l'intera nazione in un mosaico di territori controllati dal governo e da decine e decine di gruppi armati. L'Acled ha registrato oltre 1.200 fazioni armate distinte definendo quello birmano “il conflitto più frammentato al mondo”. È inoltre difficile dividere in buoni e cattivi, perché se da un lato sappiamo che la giunta continua a usare il pugno duro contro i ribelli, dall'altro è altrettanto vero che diversi gruppi riempiono le proprie tasche (e finanziano i loro combattimenti) con i profitti derivanti dalla fiorente produzione di droghe come eroina e metanfetamina (leggetevi Narcotopia di Patrick Winn). Le zone di confine del Myanmar sono invece diventate un focolaio di centri di truffe online, spesso attive all'interno di complessi fortificati e sorvegliati da organizzazioni criminali. A Yangon si stanno moltiplicando gli omicidi occasionali, mentre altre zone sono dilaniate da guerre trincerate o sono martoriate da quotidiani raid aerei condotti dai jet della giunta. “È pericoloso per i civili. Il conflitto si è esteso a tutto il Paese", ha spiegato Sun Mon Thant, analista senior di Acled. La cosa ancora più preoccupante è che parliamo di un conflitto del quale si fatica a vedere la fine. E che pochi sembrano conoscere.