Ravetto a Villa Taverna vuol dire una cosa sola: Vannacci is the new “Giuseppi”?

I tempi sono cambiati. A Villa Taverna Conte non c’era, l’Ambassador nemmeno, ma Ravetto sì. L’ex leghista (e quando era leghista ex Forza Italia) che ha di recente cambiato casacca è una grande amica di Paolo Zampolli e conosce bene l’ambiente per così dire “Donald-centrico”. Nel luglio del 2015, peraltro, venne paparazzata all’isola del Giglio con Eduardo Teodorani Fabbri, figlio di Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni, figura di peso con un network che dall’Europa tocca anche i salotti più esclusivi degli Stati Uniti. Ad esempio Teodorani nel 2019, come riporta Fanpage, avrebbe tentato di organizzare un incontro con Steve Bannon tramite il capo del suo staff, Sean Bannon. Insomma, difficile pensare che in un momento di una frattura così profonda tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi qualcuno non abbia attenzionato il fenomeno Vannacci e di Futuro Nazionale iniziando ad osservare con attenzione ogni sua mossa. O perlomeno, non è affatto da escludere. D’altronde un asso nella manica, può sempre fare comodo.