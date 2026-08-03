Sei stato arrestato il giorno del compleanno di tua figlia… come stai?

Sono stato arrestato l’8 luglio e per fortuna pochi minuti prima che irrompessero in dieci per avviare 14 ore da incubo per tutta la mia famiglia con la perquisizione di ogni angolo della nostra casa avevo fatto in tempo a scrivere e pubblicare un messaggio di auguri per il suo sedicesimo compleanno. Resterà nella memoria mia figlia. Non riesco a credere che abbiano scelto quella data per mera coincidenza. La finalità di spezzare ogni resistenza colpendo anche i miei affetti più cari mi è sembrata evidente. Dalla perquisizione hanno portato via due fogli di carta e il bancomat con cui facevo la spesa. Hanno trasmesso i documenti dell’indagine coperti da segreto a tutte le redazioni che li hanno pubblicati prima che i miei avvocati li potessero anche solo leggere. Dai titoli dei tg oltre che dei principali giornali ho scoperto che possiedo yacht, Rolex, quadri di valore, lingotti d’oro, una Smart (è bodyshaming?), un Omega da 45mila euro (che non esiste sul mercato, il più caro di quella marca costa 15mila) oltre ad aver speso 140mila euro di catering e essere andato alle Maldive, in Egitto e a Courmayeur. I miei amici che conservano il senso dell’umorismo ancora ridono e chiunque mi conosca anche solo superficialmente sa che vivo una vita monacale, in short e maglietta pure a dicembre, il lusso mi fa schifo. Al massimo all’asta del Fantacalcio offro un vassoio di tartine fatte in casa, mai usato un catering, mai andato alle Maldive o in Egitto, non so sciare, non porto proprio l’orologio, lo yacht non solo non lo posseggo non sono neanche mai salito su uno in vita mia. Ma serviva la narrazione del cattolico puritano che truffa le vecchiette e naviga nell’oro. L’hanno creata.

Da quando sei stato arrestato è successo di tutto, ad ultimo i migranti a Ceuta, poi remigrati da Sanchez, ma anche l’attentato a Parigi e in questi giorni quello a Mosca… cosa ne pensi?

Hai ragione, su tutti quei fatti avrei detto la mia: si sta compiendo esattamente quello che ho scritto in molti miei libri, da O capiamo o moriamo del 2017 fino a Wokismo e Islamismo dell’anno scorso. Sulla guerra continuo a pensare che la russofobia stia producendo disastri e quando vedo che per questo tolgono addirittura il programma in Rai a Buttafuoco per darne uno all’amante del ministro mi cadono le braccia. Ma soprattutto mi ha impressionato che il giorno in cui è morta la signora ferita nella strage di Modena la notizia il Corriere della Sera l’ha data in un trafiletto a pagina 18 e solo il giorno dei funerali ho scoperto che pure il marito è stato ridotto sulla sedia a rotelle da quel figlio di marocchini che ha adottato l’identico modello di attentato con l’auto scagliata sulla folla che poi abbiamo visto al gay Pride di Berlino e prima in altre stragi in Europa da Nizza a Barcellona. Persino quando il tunisino ha spinto giù da un palazzo a Tor Bella Monaca l’ex fidanzata la nazionalità del femminicida nei titoli è stata nascosta. Ecco, avrei voluto commentare come funziona l’informazione, come viene somministrata per indottrinare il popolo e farlo parlare a pappagallo. Questo mi impressiona molto e necessiterebbe di una reazione perché anche a causa della mia vicenda ho scoperto che i media mainstream sono gestiti per farti credere qualsiasi cosa e per occultare le verità dannose alla narrazione prevalente.⁠

Chi ti accusa dei reati contestati ti vorrebbe nell’ottavo cerchio infernale, quello delle Malebolge, insieme ai fraudolenti. In tal caso saresti avvolto dalle fiamme in compagnia di Diomede e Ulisse. E a proposito di Ulisse, mentre eri ai ceppi, è uscita l’Odissea di Nolan. Con tanto di Elena di Troia di colore, un Achille rachitico e un Matt Demon nei panni di un Ulisse in stile marines-antico greco… che ne pensi di tutto questo?

Ho letto molto dell’Odissea di Nolan ed è uno dei miei crucci non essere riuscito a vederla, avevo programmato di andare alla prima il 16 luglio ma l’arresto me lo ha impedito. Non sono bravo a commentare qualcosa che non ho visto, ma l’Odissea è stata la mia prima grande passione letteraria per quel rapporto dialettico e quasi brutale tra l’Uomo e Dio che è uno dei temi che mi scuotono di più. In Omero la sfida prometeica è la questione centrale, in Nolan dicono sia prevalsa una forma di attualizzazione in cui Ulisse diventa un sorta di soldato colpito da stress post traumatico roso dai sensi di colpa che osserva il declino della civiltà causato dalla violenza bellica. Io dell’Odissea amo la carica di novità, il viaggio verso Itaca così complicato ma tenacemente compiuto che è l’avvio di una nuova era in cui gli dei pagani sono sconfitti e la persona umana è finalmente al centro, insieme al concetto cruciale di famiglia: la moglie Penelope, il figlio Telemaco, la patria da riconquistare. Questo muove Ulisse, non il senso di colpa che l’eroe omerico non prova. Insomma, più dell’Achille non binario e dell’Elena nera, il tradimento di Nolan mi appare ben più grave perché cucina in salsa woke una vicenda che aveva tutto un altro senso e apriva a un’era nuova per l’Occidente, non ne descriveva il declino.⁠

I leoni da tastiera da quando sei stato arrestato dicono che sei come lo stato – quello che ti ha messo ai domiciliari – che fa la morale, ma poi vende i gratta e vinci. Cosa rispondi ai tuoi haters?

Gli haters sui social sono inevitabili per un personaggio esposto e divisivo come me, figuriamoci se questo personaggio viene arrestato. Io non ce l’ho con loro. Il male non sono i social, il male è nei media mainstream che costruiscono le narrazioni che più convengono loro. Nel mio caso la narrazione del cattolico puritano che in realtà è un losco truffatore che accumula milioni di euro navigando materialmente tra i lingotti d’oro funziona, è una storia perfetta con cui si prendono due piccioni con una fava: si demolisce un personaggio anche politicamente sgradito e si ottiene massima attenzione, tanti click. C’era il vertice di Ankara della NATO il giorno in cui sono stato arrestato, ma ci sono prime pagine del 9 luglio in cui la mia foto era dieci volte più grande di quella di Trump o Meloni. Adinolfi ai ceppi fa vendere e fa godere i tanti che da anni cercavano di travolgermi col fango. È il gioco della vita, se decidi di essere come Ulisse, un intelligente che combatte: non puoi pretendere di non avere nemici potenti. Mi aspetto ancora che il pm archivi le accuse inconsistenti contro di me, il pm precedente aveva chiesto l’archiviazione in una vicenda analoga scrivendo nero su bianco che “la condotta denunciata non appare idonea ad integrare alcuna ipotesi di reato”. ⁠