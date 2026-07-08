I cogl*oni vanno incul*ti? Su Mario Adinolfi come Wanna Marchi, le crocifissioni social e il solito dubbio tra Gesù e Barabba

Diciamo che ogni riferimento ai lesi dal sistema della “scommessa collettiva” orchestrato da Mario Adinolfi è puramente casuale e che di mezzo, probabilmente, c’è stata parecchia voglia di arricchirsi attraverso un complesso sistema di specchi e leve basato sul gioco d’azzardo che prometteva faville. Uuuh, famiglie truffate, per carità. Ma quanti peccati che Dio punirebbe nell’aldilà con le pene dell’inferno! Se quei soldi non fossero andati perduti, nessuno avrebbe denunciato Adinolfi, e invece si è preferito accusare piuttosto che prendersela con i veri colpevoli. Ovvero chi ha scelto di riporre i risparmi delle proprie famiglie nelle mani di Mario Adinolfi. I soldi facili non esistono e la colpa sì, va bene, sarà pure di Adinolfi che ha tutta una sua storia incredibile di giornalista, pokerista e cattolico militante. Stiamo parlando di un vero e proprio soldato di Cristo in terra armato della sua stazza imponente e della sua fede zelante, “larger than life” insieme a tutte le sue preziose contraddizioni. Divorziato e risposato nel 2013 a Las Vegas dopo essersi candidato a guida del Pd nel 2007, ex democristiano e membro dell’assemblea costituente del Partito Popolare Italiano. Un personaggio devastante. La Guardia di Finanza, poi, ha bussato alla porta di casa di Adinolfi il giorno del compleanno di sua figlia. La giustizia farà certamente il suo corso, ma come si fa a non ammettere che parte della colpa di questo disastro risieda proprio in quelle famiglie che Adinolfi hanno denunciato?