Alla destra piace lo scisma dei Lefebvriani? Parla Adinolfi: “Forza Nuova alla consacrazione dei vescovi a Écône è fumo negli occhi. Io? Con il Papa e sotto di lui”

Dunque nessuna tentazione lefebvriana da parte sua, supponiamo

Sempre con il Papa e sotto il Papa. Non esistono altre vie per chi è cattolico. Questo è un principio che, anche se sono un cattolico conservatore, non intendo violare. Papa Francesco, che aveva tante posizioni sicuramente diverse da quelle che ho io, alla fine però ha benedetto mia moglie a pochi giorni dal parto, tant'è che noi abbiamo chiamato l'ultima figlia Ioanna Benedetta. Abbiamo un rapporto con la Chiesa che è un rapporto da fedeli cattolici. Non possiamo immaginare uno scisma. Allo stesso tempo conosco molte persone, molti amici tradizionalisti anticonciliari. Questo è il concetto principale: la Confraternita San Pio X ha una critica radicale nei confronti del Concilio Vaticano II. È una cosa del 1965. Insomma, è una roba che ha la sua radice nelle tempistiche della Chiesa. Si misura tutto con l'eternità, quindi è sempre più complicato parlare di tempi, però sicuramente non è un tema di oggi. È un tema che affonda le sue radici nel rapporto che alcuni cattolici hanno con l'innovazione prodotta dal Concilio Vaticano II. Tant'è che i lefebvriani hanno litigato con tutti i papi, da Paolo VI fino a Giovanni Paolo II, che è lui che li scomunica. E Giovanni Paolo II è il mio papa preferito, per capirci, quindi un papa conservatore, tradizionalista da tanti punti di vista, ma nel 1988 è lui che li scomunica. Quindi, per certi versi, Papa Leone è pure più morbido di Giovanni Paolo II.

Forza Nuova ha presenziato alla consacrazione dei quattro vescovi

Alcuni di Forza Nuova ci sono andati, però, da quello che so, Forza Nuova non c'entra nulla con i lefebvriani. Anzi, sono persino stato in causa con Forza Nuova, quindi non ho per niente simpatia per Forza Nuova. Però, siccome conosco un po’ quell'arcipelago, loro partecipano alle iniziative dei lefebvriani ma si considerano cattolici romani. Buttarla in politica è complicato. Sono di destra? Sì, chiamiamoli così, ma le categorie della politica tradizionale non si attagliano perfettamente alle vicende religiose. In termini ecclesiali è: col Papa o contro il Papa. Per molte e varie vicende, ogni Papa ha il suo blocco di antipatizzanti e poi ci sono gli scismatici. Gli scismatici ovviamente creano una ferita molto importante nella Chiesa, però quello che Leone XIV sta provando a fare è cercare di ridurre il più possibile lo spazio dello scisma, anche perché non è un Papa, per usare le categorie politiche, sbilanciato a sinistra, diciamo così. Lo era molto di più Francesco, quindi è un po' paradossale che questo atto sia stato compiuto contro Papa Leone, mentre con Papa Francesco non era stato consumato, perché era stato ricucito lo strappo da Ratzinger e Francesco non aveva approfondito questo elemento. Quindi è paradossale che avvenga con Leone XIV, perché non è un Papa certo particolarmente progressista.