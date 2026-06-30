Ci siamo ubriacati per vedere il nuovo video di Fabrizio Corona: dentro “Coronasland” c'è tutto, tra bestemmie, Adinolfi, Signorini e Garlasco, tranne un motivo per arrivare fino alla fine

Nel frattempo il povero montatore viene rimproverato senza pietà e non sa dove trovare i video che deve mandare in onda, i video comunque non partono mai subito, l’audio salta, e si va avanti per quasi due ore così: parlando di tutto ma comunque parlandosi addosso, ripetendo che il sistema è brutto e cattivo, ma soprattutto che è “un’informazione col preservativo” e che, ovviamente, Corona sia l’unico che non ha paura di andare contro il potere mediatico.

Ci finiscono in mezzo il video porno dei due concorrenti di Temptation Island, L’Isola dei Famosi, Far West “programma peggiore della tv italiana” e Garlasco al centro dei programmi Rai, con alcuni che sostengono l’innocenza di Stasi e altri quella di Sempio. In tutto ciò, Corona si reca anche all’ospedale dov’è ricoverata la madre di Andrea Sempio, con tanto di chiamata all’avvocato della famiglia e stretta di mano col figlio, che di certo non si aspettava di vedersi arrivare Corona in un momento familiare tanto delicato. Ed eccola qua, l’informazione contro il potere.

Abbiamo visto quasi due ore di questa roba? Si, ma a una condizione fondamentale per reggere il tutto: prima ci siamo ubriacati.