Ma davvero Mediaset ha denunciato Adinolfi per i suoi post su Signorini e Falsissimo (Corona)?

Primo contenuto indicato nell'elenco però, a differenza dei successivi, non riguarda Fabrizio Corona o Falsissimo, ma Striscia la Notizia e Andrea Giambruno. Si riporta un passaggio in cui Mario Adinolfi, “noto politico e giornalista”, parlava della “finta operazione di Striscia la Notizia” che aveva messo all'angolo il compagno di Giorgia Meloni: “fu un atto di minaccia -sosteneva Adinolfi- nei confronti del Presidente del Consiglio, a cui sostanzialmente venne detto allora guarda che comandiamo sempre noi e ti teniamo sotto tiro”. L'omertà di tutto il sistema, continuava poi Adinolfi, dipende dal fatto che fossero stati tutti pagati dal “sistema”, incluso lui.

Poi si passa a Fabrizio Corona, a cui Adinolfi com'è noto ha aperto la porta qualora volesse entrare in politica. Non solo: perché Adinolfi ha spesso ricondiviso i contenuti di Fabrizio Corona, in quanto ritiene Signorini incarnazione di un intero sistema.. Ad esempio, ha ripostato la videochiamata tra Alfonso Signorini e Vito Coppola contenuta nell'ultimo video di Falsissimo.

Ora Mediaset passa alla fase successiva per tutelare la propria immagine. Ma Adinolfi è convinto che, invece, si voglia silenziare il giornalista e politico: temono i passaggi politici dei video, ci dice, e quindi “una traduzione “alta” dell'operazione Corona, che invece è più legata alle faccende di Signorini. Un vaso di Pandora che ora sarebbe stato scoperchiato, con Mediaset utilizzata come strumento di ricatto, sostiene Adinolfi: a tal proposito, un caso esemplare sarebbe proprio Andrea Giambruno e le conseguenze dopo i fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia. Che i vertici non sapessero niente del materiale trasmesso da Ricci, per lui non è credibile.

L'obiettivo quindi, sarebbe proprio silenziare il giornalista professionista che esercita il diritto di critica: che dice l'Ordine dei giornalisti su questo?, si domanda perciò Adinolfi.