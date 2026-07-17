Elogio dell’artista megalomane: Odyssey di Nolan e l’ambizione di un’opera sproporzionata rispetto alla vita

Viviamo però in un'epoca che sembra aver sviluppato una certa diffidenza verso ogni forma di eccesso. Tutto deve essere più rapido, più agile, più economico, più facilmente consumabile. I contenuti si misurano in secondi, gli algoritmi premiano la ripetizione, l'intelligenza artificiale promette di semplificare qualunque processo creativo. Pensare in grande sembra quasi una colpa, anzi un peccato, inteso proprio in chiave cattolica. L'ambizione viene facilmente confusa con la vanità, il rischio con l'arroganza, la lentezza con l'inutilità. Pentiti figliolo pentiti, se tu hai pensato in grande, insomma. Forse è proprio per questo che le opere davvero sproporzionate continuano ad affascinarci. Non perché siano perfette. Molte sono imperfette, alcune perfino fallimentari. Apocalypse Now rischiò di non essere mai completato, Fitzcarraldo sembrava un'impresa impossibile e il Ring fu considerato per molti un progetto folle. Nonostante ciò, tutte queste opere condividono una caratteristica fondamentale, ovvero che nessuna nasce dal desiderio di fare qualcosa di piccolo fatto bene ma nascono dal desiderio di tentare qualcosa che sembrava impossibile. L'arte, del resto, ha sempre avuto bisogno di qualcuno disposto a oltrepassare il limite del ragionevole. Nessuna delle opere che abbiamo ricordato è nata dalla prudenza o dal calcolo. Sono tutte figlie della convinzione che il mondo potesse ancora essere sorpreso e che l'immaginazione, ogni tanto, dovesse correre più veloce della tecnica, del mercato e perfino del buon senso. Non sono piani di marketing, sono visioni di menti creative, e un po’ folli.