Che baracconata! Il vicedirettore di Repubblica e il Maestro Paolo Mieli che fanno sondaggi aggratis per Lavitola, amici misteriosi che pagano e poi: chi è il politico straniero che ha commissionato il sondaggio contro l'avanzata delle destre in Italia?

Ma che baracconata è il giornalismo italiano? E che baracconata è l'Italia, che ormai non esiste più, manovrata da chissà chi. Sì perché ad oggi la notizia, vera, verificata e confermata, che emerge dalla svolta investigativa sulla bomba a Sigfrido Ranucci, non è quella di Valter Lavitola come presunto mandante. L'ex direttore de L'Avanti! per ora rimane innocente e la vicenda ha ancora numerosissimi punti oscuri. Ma il vero scoop che arriva dalla procura di Roma è che Valter Lavitola stava preparando la discesa in Campo (Largo) di Sigfrido Ranucci come homo novus della sinistra. E non solo! Lo faceva con la complicità, consapevole o meno, del vicedirettore di Repubblica Stefano Cappellini e del giornalista più importante d'Italia, Paolo Mieli. Oltretutto aggratis.

Lavitola era intenzionato a promuovere Ranucci come alternativa a Schlein e Conte alla leadership del centrosinistra. Non solo a parole, ma per dimostrare la bontà della sua idea aveva anche commissionato un sondaggio di 21 domande, pubblicato dal Domani, che sarebbero state validate da Ranucci e dagli stessi Mieli e Cappellini.