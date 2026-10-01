L’inchiesta sul City ribalta Mancini e la Nazionale? “Pirlo mandato via per molto meno”: Federico Ruffo sullo scandalo in Premier che sconvolge anche il calcio italiano. E su Lotito e la guerra per la Lazio la faccenda è politica

Veniamo da un’estate in cui i valori dei giocatori in Inghilterra sono esplosi.

È dimostrato il fallimento della linea del fair play finanziario: in questo momento penalizza tantissimo le nostre squadre, che devono rientrare in determinati parametri. In Inghilterra, dove hanno un campionato più ricco, si possono permettere cifre folli.

Anche lì: manca un parametro?

Finché la cessione o l'acquisto di un giocatore rimangono un affare fra privati, relativo a valutazioni di prestazioni future, non c’è limite. Se per me vale quei soldi, e io ho la disponibilità, posso spendere. È capitalismo allo stato puro. Forse dobbiamo cominciare a immaginare un sistema di calciomercato più genuino, con dei sistemi di salary cap, come negli sport americani più ricchi. Ma il valore delle prestazioni future di un calciatore resta indeterminabile oggettivamente.

È anche per questo che sono state possibili le plusvalenze fittizie.

Certo, perché nessuno può mettere in dubbio il valore presunto di un calciatore. Gli unici casi in cui qualcuno è stato condannato sono stati quelli in cui ci sono intercettazioni o tracce di passaggi irregolari.

Solo se ammetto al telefono che sto aumentando artificialmente il valore posso essere condannato.

Altrimenti è un reato indimostrabile. Per questo la Juventus è stata sanzionata ed altre squadre no. L'unica maniera, io lo dico da sempre, è stabilire un tetto salariale e di costo del cartellino, che fra l'altro sarebbe molto più democratico, perché permetterebbe anche a una squadra che non ha i miliardi di Paperone di comprare un grande giocatore.

In Inghilterra, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, hanno cambiato le regole dopo che il Pif aveva acquistato il Newcastle, proprio perché pompavano cifre non coerenti con il valore tecnico effettivo della squadra.

L'immagine è legata anche ai risultati. Nel momento in cui continui a iniettare soldi, palesemente senza i risultati che ti restituiscono il valore di quella sponsorizzazione, è chiaro che qualcosa non torna. Ci hanno messo veramente una vita, però tutto sommato questa sentenza è un grande risultato.

Potrebbe essere l'inizio di una regolamentazione più stringente, per esempio, sulla convivenza tra sponsor e proprietà di squadre calcistiche riconducibili alla stessa entità?

In linea teorica già oggi dovrebbe esserci questa incompatibilità. Una riflessione sulle regole europee e della Fifa andrà fatta. Dal punto di vista finanziario le cose non stanno funzionando.

Il fair play finanziario era nato esattamente per impedire ai fondi statunitensi, arabi, qatarioti di entrare in questo modo nel calcio.

A quanto pare la Uefa la Fifa non si erano accorte di nulla. E i rapporti della proprietà del Manchester City con i vertici di entrambe non sono un mistero. Gli inglesi a un certo punto hanno saggiamente deciso di buttare un occhio dentro alla scatola.

Non è neanche un'inchiesta nata internamente: è servito un leak.

L'aver mentito al board, la disonestà, per gli inglesi è molto più grave dei dati finanziari. È qui che il City si gioca probabilmente il futuro: sull'accusa di aver barato con il board della Premier League.