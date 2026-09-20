Chi sa vincere ragiona sempre da vincente, fregandosene del consenso. Gloria a Roberto Mancini che convoca Maldini

Fatevene una ragione. Mancini se ne frega del vostro mormorio digitale: questa è la sua via per l'insensata vittoria e merita gli applausi e l'attesa del fischio di inizio di questa Nazionale già di per sé rivoluzionaria. I famosi giovani ci sono sempre stati, solo che quelli prima di lui non li hanno chiamati o si facevano belli con quei soliti milioni di forcaioli, vantandosi di aver vietato le Playstation: abbiamo visto a cosa è servito nella tragica partita con la Svizzera agli ultimi imbarazzanti Europei. Mancini invece gli Europei li ha vinti alla prima, nel 2021, il trionfo più commovente e meno metabolizzato della storia del calcio azzurro: perché lui è stato marchiato a vita per essere fuggito dove abbondano petrodollari e cammelli. Come se un uomo libero non avesse diritto di scegliere, in un lavoro in cui i soldi girano e fanno girare la testa, come se la fedeltà a una maglia dovesse valere più della fedeltà al proprio destino. Gli italiani non perdonano a chi vince di avere una volontà propria. Preferiscono i preti, i ruffiani, i perbenisti, quelli che chiedono scusa prima ancora di aver sbagliato, purché restino al loro posto a recitare la parte dei sottomessi al buon senso di massa. L'uomo va colto nelle sue contraddizioni, nel piglio e nel coraggio. E quindi prepariamoci a goderci questa sua nuova Nazionale. A volte le favole sono più vere delle maldicenze. Roberto Mancini, caparbio come sempre, cercherà di raccogliere ancora una volta ciò che ha seminato, contro tutto e tutti.