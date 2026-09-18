Il punto debole della Ferrari spiegato da Frederic Vasseur: “Sul telaio puoi progredire velocemente, sul motore no”. E anche quest’anno si vince l’anno prossimo (forse)

Per vedere una Ferrari vincere, e non soltanto un Gran Premio, toccherà aspettare almeno al 2027. In pratica, lo stesso mantra che da anni ormai anima le stagioni della Scuderia. Il perché è semplice: col progetto 2026 è stato azzeccato tutto, tranne il motore. Non perché a Maranello non sappiano progettarne uno, ma perché sono state fatte delle scelte che, dopo i ritocchi regolamentari di inizio stagione, hanno perso i propri vantaggi. Primo fra tutti il turbo piccolo, inizialmente pensato per fulminare gli avversari in partenza.

Così è stato, almeno fino alla vigilia del primo GP stagionale. Poi, per motivi di sicurezza e con gli altri team in forte pressing, la procedura per il via è stata modificata e quel vantaggio è andato via via affievolendosi, al tempo stesso mettendo in luce i limiti di quella scelta. E così, nei 14 fine settimana disputati finora, spesso si è vista una SF-26 in affanno sui rettilinei, dove la potenza della power unit diventa centrale.

Nel video, una delle prove di partenza della Ferrari ai test del Bahrain.