Ma come ha fatto Max Verstappen a battere 100 kart in 35 minuti a Silverstone? Facile, rispettando la regola sacra delle corse (che dovresti conoscere)

35 minuti, poi game over. È questo il tempo che ci ha impiegato Max Verstappen a superare tutti e 100 i rental kart che lo precedevano sulla griglia di partenza della ‘Max vs 100’, gara organizzata da Red Bull a Silverstone, uno di quegli eventi che solo loro potevano pensare. A prenderci parte sono stati atleti, giocatori, content creator, streamer, fan, tecnici di Milton Keynes e giornalisti provenienti da tutto il mondo, con un solo obiettivo: non farsi superare dall’olandese e tentare l’impresa della vita.

In gara, la partenza ha subito messo le cose in chiaro. Con oltre cento kart ammassati, il caos era pressoché garantito: contatti, testacoda, partecipanti finiti nella direzione sbagliata mentre Max, in mezzo a quel casino, ne aveva già scavalcati una decina ancor prima di arrivare alla linea del traguardo.

Il regolamento, del resto, non lasciava spazio a interpretazioni: un pilota veniva eliminato nel momento esatto in cui la parte posteriore del kart di Max si allineava con la parte anteriore del suo. Nessuna possibilità di risposta, quindi. In un paio di minuti, Max era già in 37esima posizione, con altri 63 concorrenti eliminati ancor prima di chiudere il loro primo giro.