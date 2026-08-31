Guida pratica al GP di Monza: dove incontrare i piloti e dove vedere la gara, quando arrivare in circuito, gli eventi fuori l’autodromo e tutto il resto

È quella settimana dell’anno. L’appuntamento più atteso dagli italiani e non solo, pronto a regalare emozioni a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, ne prenderanno parte. Cinque giorni ricchissimi di eventi e una settimana da vivere al massimo sia dentro che fuori la pista. In autodromo, lo spettacolo inizierà come al solito dal giovedì, con il Media Day, poi tre giorni di fuoco tra prove libere, qualifiche e gara. Fuori dal circuito, invece, si parte mercoledì 2 settembre, con la prima grande occasione di incontrare Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

I due piloti Ferrari, infatti, prenderanno parte a un evento organizzato dalla Scuderia di Maranello al palazzo Reale di Milano, a partire dalle 17:45 circa. Vuoi essere tra i primissimi? Inutile dirlo, toccherà arrivare già al mattino. Giovedì 3 settembre, poi, in pista c’è spazio anche per i tifosi, senza necessità di comprare un biglietto: nel pomeriggio la Fanzone del circuito sarà aperta a tutti con ingresso libero ed entrata dal Gate G Mirabello. L’apertura dei cancelli è prevista tra le 13:30 e le 14:05 e ci sarà spazio per interviste, simulatori, cibo e merchandising.

Nelle altre giornate, invece, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di un biglietto valido per quella giornata o di abbonamento che copra la giornata. Il programma delle interviste ai piloti e i DJ Set/esibizioni dal vivo sarà rivelato nei prossimi giorni. Per rimanerne al corrente, la soluzione migliore è quella di scaricare l’app ufficiale dell’autodromo.