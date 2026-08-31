Guida pratica al GP di Monza: dove incontrare i piloti e dove vedere la gara, quando arrivare in circuito, gli eventi fuori l’autodromo e tutto il resto

È quella settimana dell’anno. L’appuntamento più atteso dagli italiani e non solo, pronto a regalare emozioni a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, ne prenderanno parte. Cinque giorni ricchissimi di eventi e una settimana da vivere al massimo sia dentro che fuori la pista. In autodromo, lo spettacolo inizierà come al solito dal giovedì, con il Media Day, poi tre giorni di fuoco tra prove libere, qualifiche e gara. Fuori dal circuito, invece, si parte mercoledì 2 settembre, con la prima grande occasione di incontrare Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
I due piloti Ferrari, infatti, prenderanno parte a un evento organizzato dalla Scuderia di Maranello al palazzo Reale di Milano, a partire dalle 17:45 circa. Vuoi essere tra i primissimi? Inutile dirlo, toccherà arrivare già al mattino. Giovedì 3 settembre, poi, in pista c’è spazio anche per i tifosi, senza necessità di comprare un biglietto: nel pomeriggio la Fanzone del circuito sarà aperta a tutti con ingresso libero ed entrata dal Gate G Mirabello. L’apertura dei cancelli è prevista tra le 13:30 e le 14:05 e ci sarà spazio per interviste, simulatori, cibo e merchandising.
Nelle altre giornate, invece, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di un biglietto valido per quella giornata o di abbonamento che copra la giornata. Il programma delle interviste ai piloti e i DJ Set/esibizioni dal vivo sarà rivelato nei prossimi giorni. Per rimanerne al corrente, la soluzione migliore è quella di scaricare l’app ufficiale dell’autodromo.
Dove vedere la gara
Passiamo all’attività in pista. La prima premessa è che anche quest’anno i biglietti sono quasi esauriti, motivo per cui se non se ne è già acquistato uno toccherà sbrigarsi. Diffidate da vendite private, molto spesso il biglietto viene sì ceduto ma mantenendo il QR Code e cercando comunque di entrare in pista, con il vostro ingresso che vi verrà negato a causa della possibile validazione già avvenuta.
Premessa numero due, che non vale per chi ha acquistato un biglietto in tribuna e che, quindi, ha già un posto riservato: per tutti coloro che possiedono un biglietto “General Admission”, il cosiddetto “prato”, vale la regola del chi prima arriva meglio alloggia. E se nella giornata di venerdì è possibile girare liberamente e vedere l’azione in pista da più punti del tracciato, il sabato e la domenica le gradinate libere a tutti si riempiranno già dalle prime ore del mattino.
Sabato non arrivate più tardi delle 8.30, mentre domenica l’arrivo ai gate di ingresso consigliato è massimo alle 7. Il perché è semplice: se non si riesce a salire nelle varie gradinate ad accesso libero. vedere le monoposto diventa complicatissimo. La superficie del tracciato, essendo totalmente pianeggiante e priva di dislivelli, rende tutto più complicato.
Premessa numero tre: se volete essere parte dell’invasione di pista a fine GP, dopo i primi due terzi di gara spostatevi nei pressi della tribuna centrale, dove verranno aperti i cancelli subito dopo l’entrata dell’ultima vettura in parco chiuso. Anche in questo caso, prima ci si posiziona ai cancelli e più avanti si riesce ad essere rispetto alla posizione del podio.
I posti migliori per chi possiede il biglietto prato? Sicuramente la variante della Roggia e l’Ascari, poi ci sono le due di Lesmo. In Parabolica, invece, accede solo chi ha acquistato un biglietto specifico per quella zona.
Dove incontrare i piloti
La domanda più gettonata del fine settimana. Oltre a vederli in Fanzone, e per i due Ferrari all’evento in programma al palazzo Reale di Milano, c’è un’altra possibilità per incontrarli. Gran parte dei piloti, generalmente, alloggia presso l’Hotel de la Ville a Monza, nei pressi della Villa Reale. Potete aspettarli e vederli entrare e/o uscire, senza però che tutto diventi un caos eccessivo.
Come raggiungere l’autodromo
Le opzioni sono molteplici: ci sono i treni, soprattutto se si raggiunge l’autodromo da Milano e dintorni, con corse aumentate in vista del fine settimana, oltre alle navette attive dal venerdì alla domenica. Se si arriva in circuito con un mezzo proprio, invece, è possibile acquistare un posto in uno dei parcheggi posizionati nei dintorni dell’autodromo, ovviamente fino ad esaurimento di quelli a disposizione. Per tutti i dettagli, clicca qui. La lotta al parcheggio, soprattutto la domenica, è durissima.
Inoltre, considerate che, soprattutto una volta finita la gara, i tempi di attesa saranno variabili visto il grande afflusso di persone che si muoveranno con i mezzi messi a disposizione, oltre che con i propri. Dunque, programmate tutto con estrema attenzione e preparatevi a possibili ritardi.
Dove mangiare in autodromo
Anche in questo caso le opzioni sono molteplici: la prima possibilità è quella di portare con sé pranzo o vari snack, la seconda è quella di acquistarlo in autodromo presso gli stand o i food-truck presenti. Quanto alle bibite, nessuna bottiglia in vetro o lattina è ammessa, così come borracce con capacità superiore ai 500ml. Inoltre, lungo tutto il circuito saranno presenti punti acqua a cui rifornirsi.
Altra cosa importante: non dimenticate tutto l’occorrente in caso di pioggia o sole estremo.
Le iniziative a Milano nel fine settimana
A Milano, la F1 non arriverà solo nei pressi del Palazzo Reale. LEGO sarà protagonista da giovedì 3 settembre in Piazza Sempione, con tanto di serata inaugurale condotta da Linus e Carlo Vanzini per celebrare i trent’anni dall’arrivo di Michael Schumacher in Ferrari: proiezioni di luce ogni mezz’ora sulla Ferrari F2004 esposta, un maxi-mosaico da 85 mila mattoncini costruito insieme al pubblico e curato dall’artista Riccardo Zangelmi, poi laboratori creativi al Palazzo dell’Arengario e riproduzioni dei caschi di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L’esperienza si completa in circuito con “The Home of LEGO F1”, area interattiva dove toccare con mano le riproduzioni dell’ala anteriore e del volante di una monoposto.
Barilla porta invece in Piazza San Babila il progetto “Domenica Italiana”, attivo dal 3 al 6 settembre: un grande tavolo a forma del tracciato di Monza intorno al quale degustare la pasta “Gran Ruote Barilla Racing Edition” in edizione limitata, seguire le gare in diretta con le analisi di Race Anatomy e osservare da vicino il kit completo di gara di Liam Lawson, tuta e casco inclusi.
Per chi cerca la movida, “The Formula 1 Weekend” anima il giardino di JustMe Milano ai piedi della Torre Branca dal 4 al 6 settembre: tre serate con aperitivo, dj set ed eventi a tema, dall’Heineken Party del venerdì al Red Bull Race Party del sabato, fino al finale con Roger Sanchez e Moët & Chandon la domenica. Il biglietto include anche la salita sulla Torre Branca, storica struttura di Gio Ponti.
Il Fuori GP
Dal 3 al 6 settembre torna il FuoriGP 2026, iniziativa che allarga il weekend alle piazze di otto Comuni brianzoli: Monza, Biassono, Villasanta, Arcore, Vedano al Lambro, Lesmo, Macherio e Lissone. Ogni realtà propone il suo programma con maxischermi, simulatori, raduni di auto e moto d’epoca, mostre, talk e street food, trasformando il Gran Premio in un’occasione per valorizzare il territorio.
Monza, invece, diventa il secondo polo d’attrazione con quattordici aree tematiche. Piazza Trento e Trieste ospitano il cuore della rassegna: inaugurazione giovedì 3 settembre alle 18:30, incontri, presentazioni storiche, dirette sul maxischermo e la mostra “100 Anni di Corse e Stile” con cimeli storici, mentre ai Musei Civici si celebra i 70 anni de Il Giorno. Piazza Carducci diventa il palcoscenico del Moto Stunt Show “Don’t Try This at Home” e dei simulatori di guida. Sabato sfila la Classic Cars Parade, domenica le supercar, mentre la Reggia accoglie l’arrivo della Louis Vuitton Dolomites Classic Run con 22 vetture di collezionisti e la Itala “Palombella” del 1909 della regina Margherita, in mostra fino al 20 settembre.
Non mancano visite guidate alla Monza romana e medievale, “Formula Aut” in Piazza Duomo con la monoposto realizzata dai ragazzi autistici, il village gastronomico ai Boschetti con laboratori, educazione stradale e dj set, e l’area LEGO in Piazza Roma.