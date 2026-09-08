Figli della stessa sabbia: Morbidelli che va, Bulega che arriva e quel messaggio di Vale e VR46 “oltre la pista” (su sostanza e emozioni)

Poi tutto è diventato grande. Franco Morbidelli compreso. Con tanto di titolo in Moto2 vinto e poi quello della MotoGP sfiorato nel 2020, mentre Vale meditava la decisione più importante e quella sabbia era diventata la terra di un regno fortissimo. E potentissimo. L’unico in grado di allevare talenti in Italia, tra cui quello, poi rimasto sospeso, di un Nicolò Bulega che sempre da quella sabbia è passato. E a quella sabbia sta per tornare (forse non nell’Academy, ma comunque nell’abbraccio della VR). Che Franco Morbidelli, prima o poi, avrebbe corso nella massima serie con le moto che portano il nome di Valentino era scritto. E è successo. I risultati? Avrebbero potuto essere migliori, ma va bene così. Quello che non era scritto, forse, è che l’avvicendamento sarebbe arrivato proprio con quel Nicolò Bulega che invece era rimasto lì come – forse – l’unica incompiuta di una storia di amicizie e piloti, talenti e rapporti. Ora è successo anche quello. Anzi, per essere precisi, sta per succedere.

E oggi s’è consumato il primo passo di qualcosa che non sarà mai solo “un addio” o solo “un benvenuto”, ma il rinnovarsi di un legame tra storie sportive che si separano pur restando tutte figlie della stessa sabbia. La sabbia del Ranch, simbolicamente. La sabbia che, umanamente e sportivamente, è materia prima di ogni costruito. Che poi è quello che Valentino Rossi e il Team Pertamina Enduro VR46, con parole più da social, hanno espresso in un messaggio scritto proprio per dire “ciao” a Franco Morbidelli, badando a ribadire che alcuni “ciao”, in verità, sono solo dei “grazie”: “Alla fine di questa stagione, il nostro percorso insieme a Morbidelli giungerà al termine. Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky”. Insomma, quando la sabbia è quella lì, non esisterà mai una fine, ma sono un “oltre la pista”. Misano sarà il posto perfetto per ricordarlo a tutti.