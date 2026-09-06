Da 19° a primo, Kimi Antonelli riscrive la storia della F1 a Monza e poi esulta come una rockstar. Signori, che spettacolo!

Quando taglia il traguardo urla via radio e fa festa, nessuno riesce a fermarlo. È la sua settima vittoria, una di quelle impossibili da dimenticare e, infatti, lui stesso la mette davanti persino alla prima, arrivata in Cina: “È stata più emozionante perché, partendo da dietro, nel Gran Premio di casa, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, vincere è stato speciale”. Un successo talmente folle che ci vorrà del tempo per metabolizzarlo: “Il podio di Monza è il più bello della stagione e, vedere così tanto supporto, così tante persone, appassionati sul rettilineo, è stato incredibile”.

È talmente euforico che, tornato ai box dopo le celebrazioni sul podio, dove ha pianto e ha più volte sollevato la coppa davanti ai tifosi, sale sul muretto della Mercedes e si butta tra la folla come una vera rockstar, senza maglietta e con il tricolore sulle spalle. Fa la storia godendosi ogni istante, per l’ennesima volta.

Per capire perché, basta guardare a un paio di numeri. Diventa il secondo pilota di sempre a trionfare dalla 19ª casella o peggio, dopo John Watson a Long Beach nel 1983, partito 22°. È il primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, da Ludovico Scarfiotti nel 1966, e il primo a salire sul podio di casa dopo 21 anni, da Giancarlo Fisichella con la Renault. Poi diventa il più giovane vincitore di sempre sul tracciato brianzolo, a 20 anni e 12 giorni, superando Sebastian Vettel. E con questa, fanno sette vittorie in 37 GP, contro le sette di Russell in 165.

Da Ascari nel 1952, fermo a sei successi, mai nessun italiano aveva vinto così tante gare in un anno. Con sole due parole, che spettacolo.