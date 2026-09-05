Tra un errore e l’altro, in qualifica la Ferrari a Monza è un disastro: “Possiamo solo dare la colpa a noi stessi”

“Sono molto deluso, onestamente”, ha poi raccontato il monegasco a Canal+ senza giri di parole, aggiungendo: “Non siamo stati all’altezza, ci sono stati molti errori e problemi durante le qualifiche. Prima con il motore, poi con altre cose in seguito. Quando si arriva alla Q3 si devono cercare quegli ultimi centesimi. Onestamente non avremmo potuto insidiare Pierre, ma avremmo potuto fare meglio”.

Lo sfogo del monegasco, però, è ripreso poco dopo: “Comunque sia, possiamo solo dare la colpa a noi stessi e cercheremo di capire perché abbiamo avuto tutti questi problemi nelle qualifiche, senza nessun preavviso nelle prove libere”.

Duro alla stessa maniera è stato anche Hamilton, riflettendo su entrambe le sessioni: “Tra ieri e oggi ho fatto un ottimo lavoro ed ero davvero soddisfatto della macchina. Per la prima volta in assoluto non ho cambiato nulla prima delle qualifiche, mi sentivo sicuro. Dopo il primo giro in Q1 mi sentivo solido. In Q2 avremmo dovuto fare una strategia push-cool-push-cool. Ma tutti stavano aspettando e Charles non voleva uscire per primo. E dunque abbiamo dovuto aspettare, aspettare e aspettare. E abbiamo fatto un solo push”.