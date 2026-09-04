Dissing in F1 tra Flavio Briatore e Andrea Stella? A Monza succede di tutto, con Vasseur che invece risponde a Toto Wolff sul budget cap: “Parla senza sapere, non commento”

L’accusa riguarda Filippo Marchino, uno dei quattro giudici del panel, entrato nella lista dei membri del Tribunale Internazionale FIA nel dicembre 2023: “Il problema è che è molto legato a loro: abbiamo una bella foto di questo signore ad un evento McLaren nel 2018 alla MSO di Beverly Hills. Ha una fondazione, la One Drop Foundation, e la McLaren le ha donato due o tre vetture. È stato davvero scorretto: uno dei giudici era legato a un team che era nostra controparte”, ha tuonato il n1 di Alpine con tanto di foglietto in mano con la presunta immagine di Marchino.

Stella, che nel frattempo sembrava non credere a ciò che stava succedendo, non l’ha presa benissimo: “Parlare di queste accuse? Penso non sia opportuno”. Una risposta arrivata dopo il comunicato ufficiale del team, che ha definito la sentenza un momento di chiarezza per tutto il paddock e non un attacco a nessun concorrente.

Quando però i toni si sono alzati ulteriormente, il team principal dei Papaya ha aggiunto: “Trovo che questa conferenza stia prendendo una piega piuttosto offensiva per la McLaren e per la reputazione di una squadra che merita molto rispetto. Se qualcuno muove questo tipo di accuse, che sono molto serie, dovrà prendersi la responsabilità di ciò che dichiara in un contesto pubblico. L’udienza e l’intera Corte d’Appello Internazionale si sono svolte secondo i più alti standard. Non dovremmo mettere in discussione il caso nel modo in cui è stato fatto”.

Briatore, però, non ha mollato la presa, ribadendo più volte di accettare la decisione ma tornando sempre sullo stesso punto: “È stato molto bello parlare del punto 1.1, ma ciò che è ingiusto è che un giudice fosse legato alla McLaren. Questo è sbagliato. Il giudice deve essere completamente indipendente […]. Sono molto sorpreso che questo tizio abbia un legame con la McLaren”. Il botta e risposta, comunque, si protrae per tutta la conferenza, con i rispettivi addetti dei team alle spalle dei loro rappresentanti che sembrano piuttosto imbarazzati.