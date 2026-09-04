Abbiamo chiesto a Max Verstappen di Kimi Antonelli, ultimo a Monza: “Può fare tanti punti”, mentre per il Mondiale gli dà un solo consiglio

Nel paddock, non è l’unico a crederci. Quando incontriamo Max Verstappen nell’hospitality della Red Bull, gli chiediamo cosa pensa delle possibilità dell’italiano; lui ascolta la nostra domanda e poi, senza nemmeno pensarci, ci risponde con un gran sorriso: “Quando lotti per il campionato devi raccogliere punti. Ho avuto stagioni in cui ho patito problemi al motore e sono partito dal fondo. Devi cercare di superare il gruppo nel modo più efficiente possibile e lui ha ancora un’ottima opportunità di conquistare tanti punti”.

Ne è fortemente convinto, tant’è che qualche minuto dopo rispondendo alla domanda di una collega lo rimarca. Poi, sempre parlando dell’italiano, ribadisce perché negli anni l’abbia colpito così tanto: “È un ragazzo simpatico e molto talentuoso. Mi piace il suo modo di lavorare. Mi piace anche quanto sia intelligente e il suo approccio, che parte da tutti i livelli del karting. Ha una grande spinta e mi piace che la famiglia e i genitori lo abbiano sempre sostenuto. Riesce a rimanere con i piedi per terra rimanendo autentico. È un ragazzo caloroso e, soprattutto, solido”.

Dà la sensazione che in Kimi riveda un po’ se stesso, anche lui subito al centro dell’attenzione in F1 nonostante non si trovasse a lottare per un mondiale. E quando poi gli viene chiesto se, nei panni dell’italiano, avrebbe più paura di George Russell o Lewis Hamilton in vista del finale di stagione, risponde senza giri di parole nuovamente: “Non avrei paura di nessuno. Devi solo concentrarti su te stesso. Quando sei una persona molto talentuosa non devi preoccuparti degli altri perché sai di essere molto forte. Devi soltanto conquistare punti ogni weekend, essere solido e non commettere errori. Finora Kimi ha tutto questo sotto controllo”.