Com'è andato il governo Meloni (il più lungo di sempre) in politica estera? La scommessa persa su Trump e gli Usa, il piano Mattei in Africa, lo strappo con la Cina, l'Europa: perché doveva fare di più

Stappate gli spumanti, alzate al cielo i calici. Il governo guidato da Giorgia Meloni è diventato il più longevo della storia repubblicana. In 1.413 giorni di operatività - più del Berlusconi II - la premier ha rivendicato di aver restituito all'Italia “una stabilità politica rara” fondamentale per i rapporti con i governi degli altri Paesi. “La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare”, ha Meloni sui social. Lasciando perdere i risultati ottenuti in patria, vale la pena chiedersi come siano andate le cose in politica estera. La risposta? Non bene quanto ci si potrebbe aspettare da un esecutivo che ha appena festeggiato un record senza precedenti. Le luci sono troppo poche, le ombre tante e abbastanza cupe. Il grande (e forse unico) punto di forza del governo Meloni in campo internazionale è fin qui coinciso con il rapporto costruito con l'Unione Europea. Anziché rovesciare i palazzi del potere di Bruxelles come avrebbe voluto fare qualche alleato di Fratelli d'Italia (ogni riferimento alla Lega è puramente casuale), la premier ha evitato di sfoggiare ingenti dosi di populismo contro Ursula von der Leyen, Commissione e Parlamento Ue, sforzandosi invece di costruire un rapporto pragmatico con i vertici del potere europeo. Questo le è servito, da un lato a mettersi al riparo dalle trappole economiche, tra spread e lamentele sul debito che in passato hanno disarcionato diversi primi ministri italiani, e dall'altro a farsi rispettare dall'establishment continentale. In Europa, dunque, Meloni ha preso le distanze dagli estremisti di destra e dall'Ungheria di Viktor Orban, diventando un'affidabile interlocutrice per Bruxelles. La mossa, in un certo senso, ha pagato in termini di istituzionalità e immagine.