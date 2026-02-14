Ma che fine ha fatto il Piano Mattei di Giorgia Meloni per l'Africa?

Che fine ha fatto il Piano Mattei? A due anni dal suo lancio in pompa magna a Roma, il progetto con cui Giorgia Meloni prometteva di rivoluzionare il rapporto tra Europa e Africa tramite il fondamentale ruolo dell'Italia appare sospeso tra tante ambizioni, tantissima propaganda e pochi risultati concreti. La premier si trova in Etiopia e in quel di Addis Abeba la presidente del Consiglio ha partecipato al vertice Italia-Africa in concomitanza con l’Unione Africana, rivendicando la volontà di rafforzare la presenza italiana nel continente. Come racconta Le Monde, l’iniziativa punta a intrecciare investimenti, cooperazione e gestione dei flussi migratori, in un disegno che dovrebbe garantire partnership “non predatorie” e relazioni tra pari. Attenzione bene però, perché dietro la narrativa, i numeri e la struttura del piano – a dire il vero ancora nebuloso - troviamo una storia più complessa. I 5,5 miliardi di euro annunciati tra crediti, fondi climatici e cooperazione allo sviluppo sono stati giudicati modesti rispetto alle aspettative. E ancora: molti dei 57 progetti oggi ricompresi nel Piano erano già avviati prima del 2024 e sono stati riorganizzati sotto un’unica etichetta. L’espansione da nove a quattordici Paesi coinvolti segnala dinamismo, ma anche una dispersione che rende difficile valutare l’impatto complessivo. L’obiettivo originario di “affrontare le cause profonde” delle migrazioni resta sullo sfondo, mentre la strategia si è progressivamente allargata a energia, infrastrutture, agricoltura, formazione e sanità. Troppo poco per parlare di strategia rivoluzionaria.