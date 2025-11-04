Come si combatte la Terza Guerra Mondiale in Africa: vi spieghiamo chi c'è dietro ai jihadisti e alle milizie armate che si scontrano. Spoiler: noi

Qual è la posta in palio? In gioco non c'è solo il controllo militare dei territori (di questo non gliene fot*e un caz*o a nessuno), bensì il dominio delle più grandi riserve mondiali di oro, uranio, coltan, litio e Terre Rare. Ossia: risorse cruciali per la transizione energetica e digitale globale. Dalle miniere del Sahel ai giacimenti petroliferi del Golfo di Guinea, fino ai porti dell'Oceano Indiano e del Mar Rosso, l'Africa è il campo di battaglia per il controllo delle rotte commerciali e delle materie prime strategiche. Ma la competizione riguarda anche l'influenza politica e culturale: chi domina in Africa può orientare le alleanze del futuro, controllare flussi migratori e disporre di posizioni militari decisive tra Atlantico e Indo-Pacifico. Ma chi è che ambisce a combattere guerre del genere? No, non sono sempre i governi africani. Quando il continente è scosso da una rivolta, da un golpe, da una guerra civile, quando “ritorna” il terrorismo islamico, c'è (quasi) sempre la “manina” di un attore esterno. Quale? La nostra, intesa come occidentale, in compagnia di quelle cinesi e russe, e in misura minore turche e indiane. In altre parole, dietro ai conflitti che incendiano l'Africa non ci sono solo rivalità etniche o religiose, ma una guerra per procura tra potenze globali. L'Occidente — con Stati Uniti, Francia e alleati europei — ha per anni sostenuto governi locali con armi, addestramento e fondi, nel tentativo di contenere il jihadismo e preservare la propria influenza economica e politica. Il problema è che questa strategia spesso ha prodotto l'effetto opposto favorendo la creazione di regimi fragili, dipendenti dall’aiuto esterno e incapaci di garantire sicurezza, aprendo così spazi a nuovi attori. È proprio in questo vuoto che si è inserita la Russia, che attraverso la rete di Wagner ha costruito un sistema parallelo di alleanze: sostiene le giunte militari, combatte i ribelli jihadisti, ma in cambio ottiene miniere, concessioni e influenza geopolitica. Entrambi i fronti — occidentale e russo — usano l'Africa come scacchiera strategica, alimentando indirettamente guerre locali per difendere interessi globali. I cinesi giocano un'altra partita: quella economica. Più pulita, all'apparenza, perché nessuno spara missili o pallottole.