Avete visto il nuovo sponsor “Drc” del Milan sulle giacche da allenamento? Così quando uno pensa al Congo pensa a Modric e compagni: questo è marketing cognitivo

Pochi ci avranno forse fatto caso, ma al termine di Inter-Milan, quando i giocatori del Milan correvano attorno a Maignan per festeggiare la vittoria appena ottenuta nel derby, sulle giacche da allenamento dei rossoneri si potevano leggere tre lettere rosse, “Drc”, accompagnate da una frase ben precisa: “Heart of Africa”. Ecco, questo è il nuovo (si fa per dire) sponsor del Diavolo. Si tratta di una partnership siglata la scorsa estate tra il club meneghino e il ministero del Turismo della Repubblica Democratica del Congo, abbreviata in Dcr, che dopo mille polemiche e ritardi, adesso sembrerebbe essere operativa al 100%. Perché mai la Dcr, una delle nazioni più povere dell'Africa, dovrebbe mai sponsorizzare le maglie di una squadra di calcio europea? E perché il logo in questione è apparso sulle divise del Milan soltanto adesso, alla fine di novembre? Andiamo con ordine partendo dall'inizio. Lo scorso giugno, alla presenza di Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in quel di Roma la prima ministra congolese Judith Suminwa spiegava dell'inizio di una collaborazione tra il governo della Repubblica Democratica del Congo e l'Ac Milan per favorire lo sviluppo socioeconomico di Kinshasa. “In linea con il Piano Mattei, il Club (e cioè il Milan ndr), facendo leva sulla sua riconoscibilità internazionale e sulla capacità di generare impatto della sua Fondazione (Fondazione Milan ndr), sarà al centro di una piattaforma internazionale volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale della più grande nazione dell’Africa Centrale, la cui biodiversità ne fa uno dei polmoni ecologici del pianeta”, dichiarava ancora Suminwa.