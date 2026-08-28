Mosca minaccia la Nato: si rischia davvero l'escalation? Il capo della Cia è volato da Putin: l'ultima volta è successo prima che la Russia attaccasse l'Ucraina

Più o meno è andata così: sono uscite indiscrezioni secondo le quali la Nato avrebbe presto intensificato il proprio sostegno all'Ucraina, il Regno Unito ha confermato di voler aumentare il sostegno a Kiev, la Russia ha minacciato ritorsioni (Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha detto che Gran Bretagna e Francia stavano “giocando con il fuoco”) e il capo della Cia, informato dai servizi statunitensi del possibile patatrac, è filato a Mosca per capire meglio la situazione. E per convincere Putin a non attaccare l'Alleanza Atlantica. Al di là dell'effetto domino che genererebbe un blitz russo nel cuore dell'Europa, bisogna in ogni caso tener conto di quanto sia ancora grande l'ombrello difensivo statunitense che, dal termine della Seconda Guerra Mondiale in poi, ha sempre coperto il Vecchio Continente. C'è chi infatti fa notare come le forze armate Usa stiano affrontando una carenza “oltre la soglia critica” di intercettori missilistici avanzati proprio in Europa, dovuta per lo più al conflitto contro l'Iran. Il risultato è evidente: i Paesi della Nato sono più che mai vulnerabili a un fantomatico attacco moscovita.